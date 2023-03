Il punto d’incontro spostato alle ex scuole Bellesini. Le preoccupazioni dei residenti

Pubblicità

Il Comune di Trento riqualificherà il Punto d’incontro in via del Travai grazie a un finanziamento di 690 mila del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I fondi provengono dalla “Missione 5” del Pnrr, destinati tra l’altro a interventi sociali nell’ambito della povertà estrema e della grave emarginazione.

I lavori saranno eseguiti nel corso del 2024. Nel periodo in cui la struttura non sarà agibile, il servizio di accoglienza sarà con tutta probabilità trasferito nell’edificio che un tempo ospitava l’ex scuola Bellesini in via Stoppani, dove è già presente uno spazio mensa che dovrà essere riadattato per le nuove funzioni.

Le scuole Bellesini di Cristo Re dovevano essere il nuovo luogo di ritrovo delle associazioni di volontariato, invece dapprima l’Amministrazione comunale ha deciso di mettere a disposizione le aule per l’accoglienza delle persone che quest’inverno hanno passano la notte all’addiaccio per poi far diventare l’ex storica scuola del rione il nuovo punto d’incontro della città.

In particolare, l’edificio ha offerto un posto letto a chi attualmente dorme in strada perché non ha i requisiti per essere inserito nel sistema di accoglienza provinciale.

Tra i residenti del rione c’è ora una forte preoccupazione, la scuola infatti gravita nelle vicinanze dei giardini di Piazza Cantore, notoriamente frequentata da famiglie, anziani e bambini. Come risaputo, le persone che gravitano intorno al punto d’Incontro non sono solo senza tetto e bisognosi di aiuto, ma purtroppo anche spacciatori e/o delinquenti comuni.

Purtroppo, in questi ultimi anni il rione di Cristo Re è sembrato essere stato abbandonato e lasciato in disparte dall’amministrazione e il degrado e gli episodi di micro criminalità incalzano. A peggiorare le cose, problema ormai decennale, c’è il punto Snai di via Fratelli Fontana che attira soggetti poco affidabili e raccomandabili. Problemi che con l’arrivo del punto d’incontro potrebbero aggravarsi.

