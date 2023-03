Foto e dipinti raccontano la storia di Fondo

Pubblicità

La storia di Fondo raccontata attraverso le foto e i dipinti raccolti in diversi video.

Da qualche mese la Pro Loco di Fondo si sta muovendo per realizzare del materiale video informativo su alcuni luoghi particolari del paese.

Il materiale è visibile liberamente sul canale YouTube della Pro Loco e per il momento sono stati realizzati tre video: Chiesetta di Santa Lucia a Fondo in Val di Non; Rione Gió a l’Aca a Fondo in Val di Non; Campanile di Fondo, in Val di Non.

Questi filmati hanno lo scopo di raccontare la particolare storia del paese: un modo per mantenere la memoria tra le nuove generazioni e illustrare anche ai turisti la bellezza del territorio.

La Pro Loco di Fondo ha in programma di realizzare circa 18 video, ognuno incentrato su luoghi diversi. Per farlo c’è bisogno di foto storiche e/o antichi dipinti del paese.

«Grazie all’aiuto di alcune persone – fa sapere la Pro Loco – siamo già riusciti a trovare alcune delle cartoline più gettonate con la visuale generica del paese, ma siamo alla ricerca soprattutto di fotografie che raffigurino più da vicino qualsiasi parte di Fondo».

Chi dovesse disporre di questi materiali può contattare il numero 347.0450065 oppure scrivere all’indirizzo e-mail [email protected]

«L’ideale per noi sarebbe poter fotografare o scansionare le foto per poterne ricavare la maggior qualità possibile – aggiunge la Pro Loco –. Ci teniamo a dire che sappiamo il valore affettivo che hanno queste foto e siamo, quindi, disponibili a passare noi nelle abitazioni per fotografare eventuali quadri/foto senza doverli spostare o portare via. Nel caso si preferisse invece consegnarcele, sarà nostra premura, dopo averle scansionate, restituirle esattamente come consegnateci».

