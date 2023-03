Elezioni provinciali, ministro Lollobrigida a Cavalese: «Se non ci saranno le condizioni andremo da soli»

Pubblicità

All’importante evento «Futura» al Centro Congressi Pala Fiemme stamane era presente anche il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida.

Durante la mattinata sono stati promossi due talk aperti anche al pubblico intitolati rispettivamente “Ritorno al futuro, New Vintage Management” e “Il Potere del Brand Italia”.



A margine dei due eventi il ministro Lollobrigida rispondendo a precisa domanda dei cronisti di carta stampata e Televisioni sulla situazione politica del Trentino in vista delle prossime elezioni provinciali di ottobre 2023 ha risposto: «Noi vogliamo lavorare per un programma condiviso e insieme a una squadra condivisa senza nessun protagonismo e autodeterminazione. Se ci saranno le condizioni – ha aggiunto – andremo insieme, se invece queste condizioni venissero a mancare proseguiremo da soli sulla strada che abbiamo intrapreso con una persona come Francesca Gerosa, che è una persona dalle grandi competenze e capacità. E poi noi tifiamo per le donne – ha concluso il ministro – che in molti casi hanno dimostrato di essere migliori degli uomini»