Disturbi alimentari in Trentino: dopo il Covid aumentati del 40%

Al via oggi la tornata dei lavori del consiglio provinciale del mese di marzo. Come da tradizione i lavori sono cominciati con il question time, cioè le risposte immediate alle interrogazioni dei consiglieri alla giunta.

Il consigliere del Pd Luca Zeni ha chiesto alla Giunta quale sia la situazione di presa in carico delle persone con disturbi alimentari, quanti i ricoveri ospedalieri, quanti in comunità e quante le persone seguite in day hospital. Ha chiesto quanto sia il tempo di attesa per la prima visita e per l’inizio della terapia e quanti invii fuori provincia per l’inserimento in comunità avvengano e perché.

L’assessore Stefania Segnana ha ricordato che l’andamento dei tempi di attesa per la presa in carico da parte del Centro Dca va letto in relazione ai mutamenti sul piano epidemiologico dei disturbi del comportamento alimentare e agli aspetti organizzativi e relativi al personale.

Il Centro ha rilevato recentemente, ha detto, un aumento dell’incidenza dei disturbi del comportamento alimentare e conseguentemente un incremento di richieste di presa in carico: il periodo Covid e post-Covid ha determinato un aumento della domanda di cura del 30-40%, specie in età adolescenziale, con un progressivo abbassamento dell’età di esordio dei disturbi (un interessamento sempre più consistente della fascia al di sotto dei 10 anni); diverse le comorbidità.

Quindi i numeri: i pazienti in carico sono 450, di cui 177 minori. Due gli psichiatri attivi al centro e tre le dietiste di cui una part-time, dopo che la quarta si è licenziata nel 2022 dopo aver vinto un altro concorso. Il Cdca, ha affermato l’assessore, in questo momento si trova quindi in carenza di organico; è in atto un concorso per l’assunzione di una dietista e nel frattempo sono state chieste altre figure di comparto.

Una situazione che ha comportato un allungamento delle liste d’attesa, specie nella seconda metà del 2022, comunque migliorata di recente grazie ad aggiustamenti organizzativi e agli elevati ritmi di lavoro. Le urgenze sono garantite con valutazione entro una settimana, le emergenze sono inviate in pronto soccorso.

Sette pazienti maggiorenni sono in attesa di presa in carico dopo la prima visita, otto i minori nella medesima situazione. Il tempo tra la prima visita e la presa in carico è di un mese. I ricoveri ospedalieri salvavita nel 2022 hanno interessato 69 minori e 5 adulti.

I posti residenziali per il regime di comunità sono 8 e l’occupazione è a pieno regime, mentre il day hospital (6 posti) è attualmente sospeso per la carenza di personale dietistico. Infine le ragioni degli invii fuori provincia: ne è avvenuto solo uno per una paziente, motivato da una grave comorbidità psichiatrica, non gestibile nella realtà trentina.

Le risorse: è stato garantito l’accesso al fondo statale per il contrasto dei disturbi dell’alimentazione, assegnati 227.500 euro, di cui 136.500 di competenza per il 2022 e la restante parte per il 2023.

