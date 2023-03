A Ville d’Anaunia un corso per imparare a utilizzare il defibrillatore

Pubblicità

Pubblicità



Il defibrillatore, ormai è risaputo, è un importantissimo strumento salvavita.

Per questo l’amministrazione comunale di Ville d’Anaunia, in collaborazione con la Croce Bianca Tuenno, ha organizzato un corso per l’utilizzo dei defibrillatori presenti sul territorio comunale.

Il corso è aperto a tutti, fino a un massimo di 20 partecipanti, e si terrà nelle giornate di lunedì 20 marzo dalle ore 20.00 alle ore 23.00 e martedì 21 marzo dalle ore 20.00 alle ore 22.00 al centro polifunzionale di Portolo.

Le iscrizioni vanno presentate alla biblioteca di Rallo, telefonicamente (0463.451564), tramite e-mail ([email protected]) o direttamente allo sportello, oppure alla biblioteca di Tuenno, in questo caso solamente attraverso lo sportello.

Nel caso in cui venisse superato il numero massimo di iscrizioni, i nominativi saranno raccolti per una nuova edizione del corso.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità rel="nofollow"