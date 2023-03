Villa Lagarina: docente sequestra il cellulare a studente, il genitore protesta ma la scuola ha ragione

Cellulare a scuola sì, oppure no? Una domanda alla quale il governo Meloni ha dato una chiara e trasparente risposta. A riguardo, il 20 dicembre del 2022, è stata diffusa infatti alle scuole la circolare, firmata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, contenente le indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e di analoghi dispositivi elettronici nelle classi.

Nel documento viene confermato il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, come già stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti del 1998 e dalla circolare ministeriale n. 30 del 2007.

Questa premessa è necessaria, per raccontare quanto successo di recente nell’istituto comprensivo della Villa Lagarina durante le lezioni di giovedì scorso.

Ad uno studente – durante l’orario di religione – squilla il telefonino «parcheggiato» acceso sul banco creando disturbo alle lezioni. Lo studente viene quindi richiamato dal docente che sequestra il cellulare.

Il padre non si trova d’accordo e scrive alla dirigente scolastica: «Con la presente sono a chiedere gentilmente spiegazioni in merito al metodo utilizzato di sequestro del telefono di mio figlio della classe (“omissis”). È successo che giovedì scorso durante la lezione di religione mio figlio ha sbagliato lasciando il telefono acceso durante la lezione, nello specifico ha suonato disturbando la lezione, giusto il richiamo e se credevate potevate inserire una nota scritta, ma da qui al sequestro dello stesso strumento trovo sia stato un comportamento di cui chiedo gentilmente spiegazioni.

Privare mio figlio dell’uso del telefono da giovedì scorso ad oggi ha compromesso, limitato, la comunicazione con il sottoscritto che anche se non di vostro diretto interesse si trova in una situazione famigliare non rosea come penso venga ipotizzato, visto il gesto da voi deciso. Faccio presente come l’insegnante non può sequestrare il cellulare ma può sanzionare l’uso improprio in attuazione del regolamento dello stesso istituto. Non rientra nei poteri del docente sequestrare il cellulare (e né perquisire lo zaino) mio figlio lo posso sentire telefonicamente una volta al giorno ed ora per poter ricevere il telefono devo prendermi permesso dal lavoro per andare dalla dirigente?! Penso sia più grave quanto da voi attuato che aver lasciato il telefono acceso in classe (ripetendo che ha sbagliato mio figlio non mettendolo muto o spento come sempre fatto). Desidero andare a fondo nel capire chi è il responsabile di questa decisione per poterla portare all’attenzione agli organi di competenza».

Nel merito Le linee guida del Garante della Privacy al riguardo parlano molto chiaro: non si può fare divieto ai ragazzi di portare il cellulare in classe, si può vietarne l’uso. Se il telefono, quindi, è spento o in modalità “aereo” può essere tenuto in tasca o nello zaino. Il garante, pur dichiarando illegittimo il sequestro del cellulare «se non viene restituito al termine delle attività scolastiche giornaliere», rimanda l’applicazione delle stesse attraverso la norma decisa dai singoli istituti.

Nel regolamento di disciplina presente nel sito dell’istituto di Villa Lagarina (del 2018) si legge che in caso di violazione delle regole dell’uso del cellulare a scuola il telefono può essere sequestrato e deve essere riconsegnato ai genitori previo avviso telefonico. Cosa che in effetti pare avvenuta se il papà è a conoscenza della cosa e non è passato ancora a ritirare il cellulare a scuola.

A riguardo il Ministro Giuseppe Valditara aveva anche dichiarato che «L’interesse delle studentesse e degli studenti, che noi dobbiamo tutelare, è stare in classe per imparare. Distrarsi con i cellulari non permette di seguire le lezioni in modo proficuo ed è inoltre una mancanza di rispetto verso la figura del docente, a cui è prioritario restituire autorevolezza. L’interesse comune che intendo perseguire è quello per una scuola seria, che rimetta al centro l’apprendimento e l’impegno. Una recente indagine conoscitiva della VII commissione del Senato ha anche evidenziato gli effetti dannosi che l’uso senza criterio dei dispositivi elettronici può avere su concentrazione, memoria, spirito critico dei ragazzi.

La scuola deve essere il luogo dove i talenti e la creatività dei giovani si esaltano, non vengono mortificati con un abuso reiterato dei telefonini. Con la circolare, non introduciamo sanzioni disciplinari, ci richiamiamo al senso di responsabilità. Invitiamo peraltro le scuole a garantire il rispetto delle norme in vigore e a promuovere, se necessario, più stringenti integrazioni dei regolamenti e dei Patti di corresponsabilità educativa, per impedire nei fatti l’utilizzo improprio di questi dispositivi».

