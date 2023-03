Val Rendena, sfiniti e senza l’attrezzatura idonea: salvati due escursionisti dal soccorso Alpino

Pubblicità

Si è concluso poco dopo le 20 di ieri sera un intervento in soccorso di due escursionisti, un uomo del 1993 residente in provincia di Mantova e una donna del 2000 della provincia di Treviso, lungo il sentiero 277 a monte di Malga Ritorto (Val Rendena).

I due si trovavano, insieme a un cane, a una quota di circa 1.900 m.s.l.m., a monte di Malga Ritorto, quando hanno chiesto aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 16.30 perché sfiniti e in difficoltà a proseguire nella neve alta che li faceva sprofondare.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento della Stazione di competenza di Madonna di Campiglio.

Tre operatori sono saliti con il mezzo fino a malga Ritorto e da lì con gli sci d’alpinismo, raggiungendoli in circa 30 minuti.

I due escursionisti sono stati dotati di attrezzatura idonea per la discesa su terreno innevato, di cui erano sprovvisti, e quindi accompagnati a valle in sicurezza fino a Madonna di Campiglio e poi a Sant’Antonio di Mavignola, dove avevano la macchina.

Contemporaneamente, la Stazione di Madonna di Campiglio è stata allertata per prestare soccorso a un’escursionista con le ciaspole, infortunatasi alla caviglia sul sentiero 331, tra il Monte Spinale e il rifugio Graffer.

La donna ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 16.15, non riuscendo più a proseguire in autonomia. Due soccorritori la hanno raggiunta in motoslitta, le hanno prestato le prime cure, per poi accompagnarla a valle con il mezzo.