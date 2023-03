Soccorso Alpino impegnato ieri in Vallagarina, Fassa e sul Cevedale

Pubblicità

Pubblicità



Intorno alle 13 di ieri la Centrale Unica di Trentino Emergenza è stata allertata per un’escursionista che si è infortunata ad un ginocchio mentre si trovava su un sentiero in Val Terragnolo nei pressi della località Valduga.

L’infortunata è stata raggiunta a piedi dagli operatori della Stazione Vallagarina del Soccorso Alpino, che le hanno prestato le prime cure sanitarie.

Successivamente, la hanno imbarellata per trasferirla a piedi fino alla strada in località Valduga, dove è stata affidata all’ambulanza.

Dopo circa 30 minuti nuovo intervento del soccorso alpino in Val di Fassa, dove due escursionisti hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 perché in difficoltà sul sentiero ghiacciato nella zona del Pian Pecei (Ciampedie, Val di Fassa).

I due sono stati raggiunti dagli operatori della Stazione Centro Fassa e aiutati a rientrare a valle in sicurezza.

Intervenuto anche l’elicottero, poco prima delle 13, per uno scialpinista infortunatosi ad un arto inferiore nel gruppo dell’Ortles Cevedale, nella zona del rifugio Casati. L’uomo è stato soccorso ed elitrasportato all’ospedale di Sondalo (SO). Non è stato necessario l’intervento degli operatori della Stazione di Pejo, pronti in piazzola per dare supporto.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità