Orsi e uomini: molti attacchi e una convivenza complicata, avvistamenti e paura

Parlare di orsi in Trentino è l’equivalente del camminare su un campo minato. Tuttavia, per quanto si possa essere a favore della reintroduzione di questi animali in natura, è impossibile negare che il progetto Life Ursus abbia – più o meno – fatto acqua da tutte le parti.

È evidente che, per quanto nobile possa essere sembrata l’idea di reintrodurre questi animali, alla fine è stato tutto molto controproducente.

Più che altro, non è stato tenuto conto abbastanza – forse – di quanto il Trentino e le montagne siano abitate e che gli orsi reintrodotti non sono tra le razze e tra gli esemplari più amichevoli.

In Trentino oggi si ipotizza la presenza di circa 130 orsi, (il nostro giornale l’aveva scritto già nel 2017 e per questo era stato anche deriso, invece avevamo ragione), anche se gli addetti al lavoro pensano siano molti di più. (Moltissimi di più). Possono coesistere tutti questi orsi in un piccolo territorio come il nostro? La risposta è no, punto e basta.

Sia chiaro: vedere un orso – da lontano e in sicurezza – è una vera esperienza di vita. Sono animali meravigliosi, possenti, affascinanti. È impossibile non empatizzare con loro, non sciogliersi come burro al sole nel vedere i cuccioli giocare nei prati.

Tuttavia, sono animali che, quando si sentono in pericolo, attaccano. E qui iniziano i problemi. In Trentino le montagne sono piene di sentieri e non è che si possa andare a spiegare all’orso in zona che chi sta sul sentiero ha solo intenzione di camminare. Gli orsi sono animali, non persone.

Purtroppo, negli anni, non sono mancati gli attacchi e le notizie che hanno fatto passare il Trentino come una regione contro la fauna selvatica e contro gli orsi (QUI link). Tuttavia di attacchi ce ne sono stati, e ben più di uno (info sul Rapporto Grandi Carnivori QUESTO LINK). A seguire, alcuni tra i più noti:

15 agosto 2014, un episodio che tutta Italia conosce, e infatti fu il primo caso di attacco diretto all’uomo negli ultimi 150 anni circa: “un raccoglitore di funghi è inavvertitamente giunto a pochi metri da un’orsa (Daniza di 19 anni) in fase di riposo assieme a due cuccioli dell’anno. L’uomo ha cominciato subito ad allontanarsi ma è stato seguito e attaccato dall’orsa. Durante la collutazione che ne è seguita l’uomo ha subito delle ferite che hanno richiesto circa 40 punti di sutura e che sono state curate in giornata all’ospedale. Un ulteriore ricovero di diversi giorni è stato poi necessario in seguito a un’infezione sopravvenuta. Si è deciso di ridurre in cattività l’orsa per motivi di sicurezza pubblica, attraverso ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale. Ministero dell’Ambiente e ISPRA hanno condiviso la decisione poiché assunta in accordo con quanto stabilito dal PACOBACE. Sono seguite circa tre settimane di tentativi di cattura tramite trappola a tubo. Il 10 settembre Daniza è stata catturata in free-ranging, ma è morta durante le fasi della cattura.“

10 giugno 2015: “un uomo che stava facendo jogging accompagnato dal suo cane nei boschi a circa 4 km di distanza da Cadine, frazione di Trento, ha incontrato un’orsa a distanza ravvicinata, che lo ha aggredito. L’uomo ha subìto ripetuti attacchi, dai quali ha cercato di difendersi attivamente e, colpito da alcune zampate e morsi, ha riportato gravi ferite alla testa, all’addome e agli arti superiori, che hanno richiesto il ricovero in ospedale ed una lunga degenza/convalescenza. (…) La raccolta di campioni organici nel punto di attacco ha permesso di attribuire con certezza l’aggressione all’orso KJ2, femmina di 12 anni di età. Solo in una fase successiva si sono acquisiti dati comprovanti l’esistenza di tre cuccioli.“

22 luglio 2017: “un uomo che stava facendo un’escursione, accompagnato dal suo cane nei boschi in località “Predara”, a circa due km di di- stanza da Terlago, ha incontrato a distanza ravvicinata un’orsa che lo ha aggredito. L’uomo è stato colpito da alcune zampate e morsi, riportando ferite alle braccia ed alle gambe, che hanno richiesto il ricovero in ospedale. (…) La raccolta di campioni organici (saliva prelevata dai vestiti della persona aggredita) ha permesso di attribuire con certezza l’aggressione all’orsa KJ2, femmina di 15 anni di età, che in questa stagione era seguita da due cuccioli e che aveva già aggredito una persona nell’estate del 2015. Le attività di cattura per identificare e rendere riconoscibile l’animale hanno avuto successo in data 1 agosto 2017; le successive analisi genetiche hanno infatti confermato che l’animale catturato, collarato e rilasciato in quell’occasione era effettivamente KJ2. In ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza contingibile ed urgente emessa per motivi di sicurezza pubblica dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l’orsa è stata abbattuta, in data 12 agosto 2017, sul monte Bondone.”

22 giugno 2020: “l’orsa JJ4 si è resa protagonista di un attacco a due persone (padre e figlio) in loc. Torosi sul monte Peller, che ne ha determinato il ferimento e il ricovero ospedaliero. (…) Si è trattato di un incontro ravvicinato, a sorpresa per tutti i coinvolti (persone ed orso), sfociato purtroppo in un’aggressione vera e propria. Informazioni acquisite in breve tempo hanno consentito di accertare geneticamente l’identità dell’animale coinvolto (orsa JJ4, 14 anni di età, le cui tracce organiche sono state riscontrate sui capi d’abbigliamento delle persone aggredite) e, grazie al monitoraggio in- tensivo dell’area, di appurare che quest’ultima era accompagnata da tre cuccioli dell’anno.

22 agosto 2020: “La persona aggredita, un giovane carabiniere, veniva sentita preliminarmente dai suoi colleghi e in seguito dal personale del Servizio Foreste e fauna. Le dichiarazioni messe a verbale dall’Arma evidenziano che, dopo un primo contatto visivo tra orso e uomo avvenuto a qualche decina di metri di distanza l’uno dall’altro (entrambi sulla passeggiata dove il plantigrado giungeva dal sottostante laghetto), il plantigrado si è di- retto in modo deciso verso l’uomo, rimasto sempre immobile. Raggiuntolo, ha cominciato dapprima ad annusarlo per poi gettarlo a terra, morderlo e graffiarlo ripetutamente, ferendolo in diverse parti del corpo e trascinandolo per diversi metri in direzione del sottostante laghetto. L’aggressione si è interrotta brevemente quando la persona aggredita è riuscita a divincolarsi e ad allontanarsi di qualche metro. Subito inseguito e raggiunto dall’orso, l’uomo è stato però nuovamente gettato a terra e fatto oggetto di altri morsi. Solo l’intervento di numerose persone sopraggiunte alcuni minuti dopo l’inizio dell’evento ha fatto desistere l’orso, il quale, peraltro, si è allontanato al passo permanendo nella stessa zona (periferia di Andalo) nelle ore successive. Le ferite riportate dalla persona coinvolta hanno richiesto il ricovero ospedaliero. (…) L’animale è stato quindi catturato con la tecnica del free ranging (sparo del dardo contenente il narcotico all’animale libero) e trasportato presso l’area faunistica del Casteler. Le analisi genetiche condotte prontamente da FEM, sia sui campioni organici rinvenuti sui brandelli dei vestiti della persona aggredita, che su quelli prelevati dall’esemplare catturato, confermavano quanto appariva già chiaro, vale a dire che si trattava dell’esemplare M57.”

Non si contano invece gli episodi di incontri e avvistamenti che non hanno avuto conseguenze per persone e orsi. Forse, tra i più eclatanti e noti, spicca quello “di Calliano” ovvero quando il 5 maggio 2020, “con ogni probabilità nell’attraversamento della valle dell’Adige da ovest ad est, come è stato possibile ricostruire da tracce e avvistamenti, l’orso è transitato attraverso il centro storico del paese. Per motivi mai chiariti del tutto (probabilmente spaventato), il giovane animale ad un certo punto ha salito le scale esterne di un’abitazione per ben due piani, per poi ridiscenderle velocemente, riguadagnare il terreno con un gesto da acrobata e dileguarsi nella notte nelle campagne attigue al paese.” In questo caso si trattava di M63, orso di cui poi si sono perse le tracce.

