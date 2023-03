Mette la retromarcia e investe un’anziana

Pubblicità

E’ successo nel parcheggio vicino alla Metro a Bolzano. L’automobilista impegnato in una manovra in retromarcia, non si è accorto della donna e l’ha investita.

L’incidente è avvenuto questa mattina. La donna soccorsa dagli operatori della Croce Bianca, è stata portata all’ospedale di Bolzano con lesioni di media gravità.