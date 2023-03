Cataratta, nuovo record in Trentino: oltre 15 mesi per operarsi. «Mia madre per allora sarà morta»

Pubblicità

Egregio Direttore

le scrivo per riportare anche la mia esperienza oltre quella scritta alcuni giorni fa da un altro suo lettore. Leggo stupito dei tempi di attesa per l’operazione di cataratta (10 mesi) e aggiungo magari fosse cosi…Mia mamma ospite della RSA Spes di Via Veneto è in attesa dal luglio 2022 per intervento di cataratta su entrambi gli occhi.

L’iter si è aperto con una visita a giugno 2022 ed è stata inserita in lista di attesa all’ospedale S. Camillo a luglio 2022 come dicevo sopra; ci è stato assicurato che l’operazione era fissata per l’autunno del medesimo anno, ma non trovando riscontro ho contattato la responsabile medica della casa di riposo sentendomi dire che l’intervento per intasamento delle graduatorie era slittato a primavera 2023.

Poche settimane fa mi sono preso la briga di contattare personalmente la struttura ospedaliera del S. Camillo per avere informazioni e mi è stato risposto che per le liste di attesa l’intervento è slittato ad autunno 2023, quindi si va ben oltre i 10 mesi di attesa citati in alcune lamentele riportate sui media. Faccio presente che mia madre per questo tipo di patologia non è più in grado di leggere né guardare la televisione ed aggiungo anche che essendo una giovane signora di soli 76 anni il tempo passa inesorabilmente ed ho il timore che non arrivi nemmeno all’operazione se continua ad essere rimandata.

Andrea Peretto

