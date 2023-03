Basta orsi in Trentino oppure no? Rispondi al sondaggio con un semplice clik

Pubblicità

Nel 1996 è partito il Progetto Life Ursus per la tutela della popolazione di orso bruno del Brenta finanziato dall’Unione Europea. Lo Studio di fattibilità ha deciso di reintrodurre gli orsi sul Brenta. 9 animali (3 maschi e 6 femmine di età tra 3 e 6 anni) sono stati scelti per ricreare in 20-40 anni una popolazione di orsi di 40-50 individui.

Oggi gli Orsi, essendo in cima alla catena alimentare, si sono riprodotti fino ad aver superato i 130 esemplari, e negli anni continueranno ad aumentare.

