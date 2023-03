Alpini Trento: Paolo Frizzi riconfermato presidente con 14.950 preferenze

Pubblicità

Nella giornata di ieri, domenica 5 marzo a Mezzocorona, l’assemblea elettiva della Sezione Ana di Trento ha rinnovato il Consiglio direttivo per il prossimo triennio.

È stata un’assemblea all’insegna della ritrovata socialità e del buon umore. Una scelta logistica caduta sul comune di Mezzocorona, dove gli oltre 650 Delegati – in rappresentanza degli oltre 22.000 soci – si sono ritrovati per una due giorni dedicata anche al rinnovo delle cariche associative.

Sabato pomeriggio le cerimonie dedicate agli onori ai Caduti ed al ricordo di una delle più belle figure del mondo alpino trentino, quel Franco Bertagnolli, cittadino di Mezzocorona che fu primo ed unico presidente nazionale espresso sinora dalla sezione ANA di Trento.

Poi, a seguire il bel concerto della fanfara sezionale in centro al paese per ringraziare la popolazione, e la S. Messa serale della comunità presieduta dal Parroco Mons. Giulio Viviani ed il coro Sezione Ana Trento ad accompagnare la funzione.

Ieri mattina, dopo una sfilata lungo le vie del centro, sono iniziati i lavori assembleari al PalaRotari, alla presenza di molte autorità civili e militari, tra i quali il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, con il sindaco Mattia Hauser a fare gli onori di casa, anche a nome dei molti sindaci del territorio presenti assieme agli Alpini provenienti da ogni vallata del Trentino, nonché il dott. Luca Rigotti, presidente delle Cantine Mezzacorona.

“Grazie per quanto fate ogni giorno con impegno e dedizione nelle comunità” – ha detto il presidente Fugatti. “Penso a quanto avete fatto durante il difficile periodo del Covid, a come vi siete messi a disposizione della nostra Protezione Civile, al servizio che avete assicurato sui territori. Ricordo all’impegno profuso nella raccolta di mezzi e generi alimentari per le popolazioni purtroppo coinvolte dal conflitto ancora in corso in Ucraina, dove il Trentino ha dato ancora una volta dimostrazione di grande solidarietà, anche con l’operazione della Protezione Civile che ha realizzato un campo d’accoglienza ai confini dell’Ucraina e che vi ha visto protagonisti. Il contributo dato durante il concerto di Vasco Rossi, dove le persone hanno trovato in voi un punto di riferimento, anche nelle piccole cose, si trattasse di fornire una bottiglietta d’acqua o dare un’indicazione stradale”.

Dopo gli interventi istituzionali e di saluto, sono cominciate le operazioni di spoglio delle schede. Il primo risultato – comunicato ad assemblea ancora in corso – è quello riferito alla votazione per il rinnovo del Presidente della sezione.

Paolo Frizzi, 56 anni avvocato di Trento e presidente uscente, ricandidatosi per il prossimo triennio, è stato eletto con un risultato complessivo di 14.950 preferenze.

Nel pomeriggio, ad assemblea conclusa, sono stati completati anche tutti gli altri scrutini, con il seguente risultato, consiglieri sezionali 2023 2025: Bondi Mauro, Bertuol Roberto, Coletta Rocco, Pezzato Gregorio, Zorzi Marino, Boscarato Stelvio, Panizza Claudio, Tezzele Mirko, Boi Enrico, Loss Renato, Decarli Riccardo, D’Angelo Vincenzo, Filippozzi Diego, Frigo Carlo, Scaramella Luca, Comai Paolo, Zanghellini Stefano, Zanoni Carlo, Polla Maurizio e Carlini Franco.