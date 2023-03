A Taio va in scena “Guerriera”: per ricordare le conquiste delle donne, ma anche le discriminazioni e le violenze subite

Pubblicità

Ricordare le conquiste delle donne, ma anche le discriminazioni e le violenze subite.

È questo l’obiettivo dello spettacolo “Guerriera”, organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Predaia in occasione della Festa della Donna.

Si tratta di un monologo in cui la protagonista si sdoppia in due personaggi. Un uomo che fa parte della sua vita si trasforma in una potenziale minaccia. «Non mi ha mai picchiata». Ma potrebbe farlo? E a un tratto, un imprevisto: la protagonista incontra nella sua mente un’amazzone, che mette a nudo le sue paure, la sfotte con irriverenza, la sprona alla ricerca della libertà.

L’appuntamento è per mercoledì 8 marzo alle 20.45 all’auditorium adiacente alla biblioteca di Taio, Comune di Predaia. Protagonista sarà Cristina Gianni, con testo e regia di Francesco Marchi e produzione Teatro Piteco.

Mercoledì 8 marzo è una giornata istituita per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo, un modo per dire basta alla prevaricazione di genere.

La serata è a ingresso libero e gratuito.

