Picchiato a sangue da un gruppo di nord africani in via Madruzzo: era intervenuto in difesa di una ragazza

Ennesima aggressione nella notte a Trento che purtroppo ha visto sfortunato protagonista un giovane ragazzo che era intervenuto in difesa di una una donna.

A denunciare la cosa è la consigliera provinciale di Fratelli d’Italia Katia Rossato che sul suo profilo social pubblica anche una registrazione del malcapitato che, sotto shock, chiede l’intervento della polizia pochi secondi dopo l’aggressione.

La violenza è successa in via Madruzzo questa notte e – secondo le denuncia di Rossato – il ragazzo sarebbe stato picchiato a sangue per essere intervenuto in difesa di una ragazza in difficoltà, oggetto delle pesanti attenzioni di un gruppo – presumibilmente e secondo prime fonti – di nordafricani.

Lo studente sarebbe stato picchiato a sangue (foto) dal gruppo che fra di loro – dicono i testimoni – «parlavano e gridavano in arabo durante l’aggressione».

La vile aggressione è avvenuta alle 5.00 di questa mattina sotto gli occhi di numerosi inquilini che svegliati dalle urla disperate del giovane si sono affacciate alla finestra.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118 che ha trasferito il giovane al pronto soccorso del santa Chiara. Per lui ferite abbastanza gravi: la frattura di un braccio e numerosi lesioni.

I testimoni raccontano che la ragazza dopo l’aggressione è stata «portata» via dal gruppo. Non si capisce se volontariamente oppure con la forza.

Le forze dell’ordine hanno subito avvviato le indagini sentendo i numerosi testimoni del fatto.

«Da madre sono inorridita dal pianto disperato di questo povero ragazzo che potrebbe essere il figlio di ognuno di noi. Quello che mi chiedo è fino a quando dovremo subire queste situazioni portate in consiglio comunale più volte dal consiglieri di Fratelli d’Italia. Sindaco, tutto bene?» – dichiara Katia Rossato.

