Luca Sartorelli riconfermato comandante dei vigili del fuoco di Dro

Si è svolta nella serata di venerdì 2 marzo nella sala riunioni della caserma dei vigili del fuoco di Dro ,l’assemblea elettiva del direttivo dei vigili del fuoco con l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 , il rendiconto di questi 5 anni sotto la guida del comandante uscente Luca Sartorelli, e la variazione di bilancio.

All’assemblea erano presenti un numeroso gruppo di vigili , alla serata sono stati presenti anche il sindaco Claudio Mimiola, l’ispettore distrettuale Marco Menegatti e il vice Stefano Frizzi.

L’assemblea ha riconfermato il comandante Luca Sartorelli che guiderà il corpo droato per i prossimi 5 anni, nominati anche il nuovo capo plotone Micheal Fravezzi, il segretario Martino Barbiero, e il cassiere Giulia Lutterotti e il magazziniere Manuel Matteotti.

Il comandante poi ha evidenziato come è cresciuto l’organico dei vigili del fuoco in questi ultimi anni sia come vigili effettivi che allievi potendo contare sui 30 vigili in servizio attivo e 12 allievi.

Inoltre ha evidenziato che si sta aspettando la conclusione dell’iter per l’acquisto di una nuova autobotte che dovrebbe arrivare verso la fine di quest’anno.

Durante la serata è stato presentato il resoconto di questi 5 anni che sotto la guida del comandante Luca Sartorelli ha dovuto affrontare diverse difficoltà dopo pochi mesi la tempesta Vaja a fine ottobre 2018 , oltre a 2 alluvioni ravvicinate luglio-agosto 2019, la pandemia mondiale di Covid 19 nel 2020, oltre a varie missioni di soccorso come la missione antincendio boschiva in Sicilia dal primo di Agosto al 18 Agosto nel 2021.

In questi 5 anni sono stati effettuati 1817 interventi pari a 25.450 ore uomo, con 103 incendi, 16 in abitazioni o principi, 4 di industria, 15 boschivi, 200 incidenti stradali, 8 con utilizzo di pinze idrauliche, 75 di media e grave entità e il resto incidenti giudicati lievi.

83 soccorsi a persone, 91 supporto elicottero, 91 allagamenti, 27 frane o smottamenti, 344 tra manovre pratiche e teoriche, di queste 150 sono manovre effettuate dal gruppo allievi.

