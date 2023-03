Ieri l’autopsia sul corpo di Massimo Beretta, la moglie: «Sarai sempre con noi»

Pubblicità

Regna ancora la completa incertezza sulle cause che hanno portato alla morte di Massimo Beretta, il 57 enne di Vigo Meano (nella foto) coinvolti nel drammatico incidente di martedì sera lungo via Bolzano.

Il 57 enne, insieme al suo cane Arim, stava recandosi alla scuola di danza a Trento per prendere la figlia. Ieri è stata eseguita l’autopsia che potrebbe essere utile per capire le cause del decesso. Il corpo di Massimo purtroppo dopo il tragico scontro era a pezzi.

Per capire le reali responsabilità però si dovranno attendere altri esami. La procura, nel merito, ha affidato l’incarico per la perizia cinematica che potrebbe far emergere le vera dinamica dell’incidente mortale.

La perizia cinematica ricostruisce gli incidenti stradali e delle loro cause e viene fatta attraverso calcoli con all’ausilio della cinematica, quel ramo della fisica che si occupa di descrivere il moto dei corpi. A questa verranno aggiunte le misurazioni della polizia Locale e le riprese delle videocamere di sorveglianza che però pare non abbiano registrato l’incidente.

La moglie Snjezana Manic, (detta Gianna), le figlie Noemi ed Erica e le sorelle Kethi e Astrid attendono il nulla osta per la sepoltura. Quindi ad oggi non è stata ancora fissata la data del funerale.

«Tu avresti voluto così e noi (le tue donne) ti ricorderemo – scrive la moglie sui social postando una foto di Massimo – Arim è sopravvissuto alla tragedia e sta con noi (è il nostro maschietto di casa ). Ci dà tanta forza e coraggio e sarà con noi per sempre. RIP in pace e con la luce eterna. Le tue donne»