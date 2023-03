Giuseppe Bonn e quel «mi piace» galeotto sotto il post di Francesca Gerosa

Pubblicità

Quanto successo a Danilo Iob, cittadino della val di Non, agricoltore, è l’emblema di come la politica sia ormai arrivata alla frutta.

Tutto insomma ha un senso, nulla succede per caso: stiamo parlando del fenomeno dell’astensione che probabilmente, se la politica e i politici non andranno a cambiare metodo, porterà alle prossime elezioni provinciali del Trentino forse la metà degli aventi diritto a non entrare nelle urne. Un vero disastro.

Il racconto di Iob è a dir poco sconcertante ed è successo pochi giorni fa. «Avevo messo un “mi piace” sotto un post di Francesca Gerosa dove si criticavano gli autonomisti del PATT, nulla di scandaloso – racconta Danilo Iob – peraltro ero anche in numerosa compagnia. Un mi piace innocente come i molti che metto durante il giorno quando mi collego alla rete».

Una cosa insomma abitudinaria come milioni di persone fanno ogni giorno, ma che in questa occasione ha avuto un seguito inquietante. Sì, perchè, alle 6.45 della domenica mattina il nostro Danilo Iob (leghista pentito) riceve una telefonata da parte di Giuseppe Bonn Consigliere e membro della commissione cultura, Consigliere di circoscrizione della lega e Chef di cucina in pensione, (questo almeno riporta il suo profilo social) che con aria minacciosa e inquisitoria gli chiede come mai abbia messo un «mi piace» sotto un post della Gerosa.

L’agricoltore pensa di aver capito male, ma Bonn lo incalca con arroganza chiedendogli: «Ma tu la conosci la Francesca Gerosa?». Danilo Iob, appena alzatosi dal letto e ancora intorpidito, comincia a capire e risponde per le rime: «Io il mi piace lo metto a chi voglio – risponde Iob a Bonn – e il fatto che io conosca o meno la Gerosa non sono fatti tuoi». I nonesi si sa sono brave persone e grandi lavoratori, ma non hanno certo peli sulla lingua, soprattutto quando vengono presi in giro. Pare che il comporamento di Bonn non sia stato un caso isolato.

«Io mi chiedo adesso – conclude Iob – ma quelli della Lega con tutti i problemi che ha il Trentino stanno tutto il giorno a guardare sui social chi mette i mi piace e a chi? Siamo davvero alla follia, peggio che il comunismo di Stalin»

Quanto successo in val di Non è solo uno dei tanti comportamenti che segnano davvero il degrado della politica e i loro protagonisti. Il comportamento di Bonn è certamente da condannare, ma forse neanche più di tanto se visto in un’ottica dell’uso del web distorta, con i troppi luoghi comuni e prese di parte dai vari follower e dagli utenti del web. Oggi è toccato alla lega, ieri al Pd e domani probabilmente toccherà ad altri.

Utenti dipendenti dalle chat e dai social che virtualmente a testa bassa controllano le pagine dei possibili oppositori, ripetendo frasi e slogan copiati in modo compulsivo e convinti – magari – che ripetendo in massa una ‘stronzata’, questa si vada a tramutare in verità.

E allora può succedere che un assessore della sanità invece che negli ospedali vada a presenziare un incontro degli alpini dall’altra parte del Trentino e con l’occasione si faccia un paio di Selfie, che, postati sulla propria pagina fanno zero mi piace, oppure che un governatore con giornalista e macchina di servizio al seguito (e relativo selfie) passi ad inaugurare un nuovo negozio del pesce invece che lavorare per la ristrutturazione e valorizzazione delle risorse provinciali. È il delirio e la ‘normalità’ dei social, dei selfie, del fare che lascia il posto all’apparire. Una politica che va cambiata e che deve diventare più concreta e pragmatica.

La verità è che oggi la maggior parte di chi fa politica ha smesso di pensare, come si fosse entrati dentro una nuova alchimia dove si parla solo con i propri fratelli ideologici, per poter quindi rinforzare le convinzioni e condannare chi la pensa diversamente bannandolo oppure odiandolo, insultandolo, deridendolo, condannandolo. Un fenomeno che un tempo era forse solo della sinistra, ma visto il racconto sopracitato, diventato abitudine di tutti. Un modo ingiusto e scorretto di vivere politica e social.

Oggi i politici, soprattutto quelli che governano, hanno bisogno di studiare i «bias» cognitivi, cioè quelle distorsioni che le persone attuano nelle valutazioni di fatti e avvenimenti.

Sono quelle distorsioni che spingono a ricreare una visione soggettiva che non corrisponde fedelmente alla realtà dove il cervello distorce di fatto la realtà a proprio piacimento interpretandola a secondo degli opportunismi e delle scelte da fare.

Da quando esiste internet il mondo è cambiato, e non sempre in meglio. E lo dimostra in questo caso Giuseppe Bonn, Consigliere e membro della commissione cultura, Consigliere di circoscrizione della lega e Chef di cucina in pensione. E alla fine per un semplice e diventente «Mi piace»…