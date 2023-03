Un marciapiede per collegare Banco e la località Piano

Pubblicità

Sarà realizzato un nuovo tratto di marciapiede tra l’abitato di Banco, frazione di Sanzeno, e la località Piano. Per mettere in sicurezza il collegamento pedonale sulla SP74, ma anche consentire di percorrere una bella passeggiata con una vista suggestiva.

È questa l’intenzione dell’amministrazione comunale di Sanzeno, che ha previsto la realizzazione del marciapiede di circa 400 metri di lunghezza.

Un’opera dal costo stimato di 590 mila euro (373.304,33 euro per lavori a base d’asta e 216.695,67 euro come somme a disposizione dell’amministrazione).

«L’idea è di realizzare il marciapiede dal bivio che porta alla cava, sulla destra lungo la provinciale in uscita verso Sanzeno – spiega il sindaco di Sanzeno Martin Slaifer Ziller –. Si attraversa quindi la strada e ci si congiunge poi, all’altezza della fermata degli autobus, con il marciapiede già esistente».

Oltre alla costruzione del marciapiede, importante anche perché la frazione di Banco ospita la scuola dell’infanzia e quella primaria, pubblici esercizi nonché gli uffici comunali, il progetto prevede l’interramento della linea telefonica, una nuova piazzola di fermata per gli autobus in corrispondenza di quella attuale di Trentino Trasporti in località Piano, gli adeguamenti della fognatura bianca, dell’illuminazione pubblica e della segnaletica orizzontale.

Il progetto definitivo, redatto dall’ingegner Francesco Gabrielli, è stato approvato dalla giunta comunale. Ora si attende il via libera al finanziamento sul Fondo di riserva provinciale.

«Si tratta di un’opera importante prima di tutto per la messa in sicurezza pedonale, consentendoci di collegare le frazioni di Banco e Casez attraverso la località Piano, e poi perché diventerà un bel percorso da compiere a piedi – aggiunge in conclusione il primo cittadino –. Speriamo di procedere con la gara d’appalto entro l’estate».

