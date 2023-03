Naufragio migranti: la mareggiata pitagorica (di vuota retorica buonista)

Pubblicità

Egregio Direttore,

mi permetta di ritornare ancora una volta su quanto si sta verificando a margine del naufragio avvenuto l’altro ieri sulle coste calabre, cioè il ragliare a sinistra e sui media schierati circa le presunte responsabilità nel fatto da parte del Governo, di Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto e sulle ridicole richieste di dimissioni, buttate lì per pura bassa propaganda di bottega.

Va chiarito che il naufragio si è verificato unicamente perché quattro tagliagole hanno deciso, avvistate luci sulla costa, di avvicinarsi a riva per buttare letteralmente a mare il carico di carne umana e, essendo tagliagole e non marinai, hanno urtato uno scoglio per il mare grosso ed hanno fatto naufragio. Tutto questo non ha impedito loro di abbandonare il barcone affondato e tentare di scapparsene sul gommone di servizio pronto per loro e per loro solo…. Questi i crudi e drammatici fatti.

Il barcone ed in suo carico umano, che era stato avvistato molte ore prima tra la Grecia e le acque internazionali dal servizio europeo Frontex, poteva essere soccorso si o no? Col senno di poi, di cui sono notoriamente pieni i fossi, probabilmente si, se fosse rimasto al largo, ma questo non è il problema.

Il problema è che coloro che adesso ragliano dimissioni pensano che il salvataggio e la conseguente accoglienza, con tutto quello che ne consegue, è e deve rimanere solo affare dell’ Italia.

Lo ha detto esplicitamente da Bruxelles il solone Gentiloni, precisando che “il soccorso è un problema degli stati” e siccome il disastro si è verificato in Italia ha furbescamente fatto intuire che il problema è solo nostro.

Non una parola sul mancato avvistamento e soccorso da parte della Grecia, solo perché questa è divenuta, suo malgrado, un protettorato della Germania ed ovviamente in Europa e da parte dei buonisti di sinistra nostrali si preferisce evitare di dire che le autorità greche non soccorrono ma sparano o, se va bene, traghettano e lasciano i clandestini su una qualche loro sperduta isoletta finche’ sono gli stessi clandestini a pregare di essere espulsi verso dove sono partiti ( applicazione pedestre del metodo Australia, che a quanto pare, funziona ).

Omettono di dire, queste anime candide, che la cattolicissima e socialistissima Spagna respinge con la forze e con le armi tutti i clandestini e al contempo lascia che le sue ong lavorino ma solo in Italia, lamentandosi pure se qui da noi vengono “trattate male“. Non una parola dell’ Europa e dei buonisti sui recinti con l’ alta tensione e mitragliatrici che circondano l’encalve di Ceuta in terra marocchina o sui respingimenti armati dalle coste delle Canarie.

Idem per l’ atteggiamento di perpetuo stampo colonialista dei francesi, visto con lo sbarco forzoso della Ocean Viking nel novembre scorso conclusosi con il quasi totale respingimento degli sbarcati in spazio neutro o quello, analogo, che accade da anni tutti i giorni al confine di Ventimiglia o quello opposto, a sbolognare gli irregolari verso l’ Inghilterra ed al rifiuto di riprendersi i barchini degli espulsi.

E che dire della Slovenia che letteralmente spinge a bastonate i clandestini sui sentieri del Carso, direzione Italia o dell’ Austria, Germania Olanda e Belgio che giornalmente riempiono pullman di clandestini scovati sul loro territorio, direzione Italia? Quanti dei clandestini sbarcati da noi sono alloggiati in Vaticano City?

Insomma tutti si fanno i fatti propri nel silenzio doppiopesistico di Europa e dei buonisti cattoprogressisti, ma solo le nostre Autorità sono brutte, cattive ed inadeguate e l’ Italia unica a dover rispettare trattati e convenzioni internazionali, come ci viene ricordato giornalmente.

Per tacere del fatto, dirimente, che il concetto di naufrago mal si concilia a chi volontariamente si pone in condizione di illegalità prima, e di pericolo poi, e per giunta pagando una piccola fortuna, (che ha il benestante e non il miserabile, che rimane a terra, cari i miei signori…) .

Il problema sta tutto qui.

Avv. M.Stefano Sforzellini – Trento

