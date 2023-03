Marciapiede a Zell, garantiti accesso e raccolta rifiuti

Pubblicità

Pubblicità



In risposta all’esigenza di realizzare il marciapiede nel primo tratto di via di Zell a Cognola dall’incrocio con via delle Marnighe, opera che i residenti attendono da anni, il 6 marzo avranno inizio i lavori che saranno realizzati dalla ditta Morelli di Pergine Valsugana.

Per la realizzazione del marciapiede sarà necessario effettuare la chiusura a tratti di via di Zell a seconda dell’avanzamento del cantiere.

A rassicurazione dei timori dei residenti, le chiusure sono state programmate secondo fasi di lavoro che garantiscono sempre la possibilità di entrare e uscire H24 dalle proprietà private, utilizzando la deviazione per Tavernaro oppure da via delle Marnighe a seconda della posizione della chiusura rispetto all’accesso alle abitazioni.

Pubblicità Pubblicità

Al fine di ridurre ulteriormente i disagi ai residenti, se le lavorazioni del cantiere lo consentiranno, è prevista la sola chiusura diurna per le fasce orarie dalle 8.15 alle 17.30 del tratto di via di Zell interessato dai lavori, avendo così il vantaggio della riapertura serale e al mattino della strada ossia nelle fasi di maggior traffico veicolare.

Per quanto riguarda il servizio di raccolta differenziata, essa non subirà variazioni in quanto i mezzi della nettezza urbana avranno sempre la possibilità di accedere ai punti di raccolta mentre per casi particolari saranno avvisati direttamente i singoli privati interessati.

L’amministrazione comunale conscia dei disagi che provocherà il cantiere, confida nella collaborazione dei residenti rammentando i benefici nel lungo periodo che porterà il nuovo marciapiede in particolare in merito alla sicurezza di tutti i pedoni, soprattutto di bambini e anziani, che quotidianamente passano in via di Zell.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità rel="nofollow"