“Il Signore delle Formiche” di Gianni Amelio porta importanti spunti di riflessione

“Il Signore delle Formiche”, pellicola del 2022 presentata in concorso alla 79^ Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ripercorre la vicenda dello scrittore Aldo Braibanti (Fiorenzuola d’Arda, 17 settembre 1922 – Castell’Arquato, 6 aprile 2014), protagonista negli anni ’60 di un processo giudiziario molto controverso, il cosiddetto “caso Braibanti”.

“Il signore delle formiche” si ispira alla storia di Aldo Braibanti, uno scrittore italiano che negli anni ’60 è stato prima accusato e in seguito condannato per plagio. In verità, l’uomo non aveva commesso plagio, ma l’imputazione serviva a coprire la vera accusa, quella di omosessualità.

Nel cast del film figurano Luigi Lo Cascio, Elio Germano e Sara Serraiocco, che ben riescono a ricreare quel bigottismo generale di cui era impregnata buona parte della società italiana degli anni ’60 (e di cui probabilmente il Bel Paese non si è neanche mai completamente liberato).

Straordinari anche i dialoghi, che già dal trailer rendono perfetta la trasposizione cinematografica di un cupo capitolo della storia italiana di cui non si parla mai abbastanza: “Io non sono come loro, ma sono anche come loro.”, “Non voglio essere un martire, né mostro né martire.” (Luigi Lo Cascio in Braubanti); “Il processo è assurdo, perché non c’è nessun colpevole, perché non c’è nessuna colpa.” (Leonardo Maltese in Ettore); “Questo processo è davvero lo specchio del nostro Paese nell’aspetto più retrivo, più meschino, più criminale. È per quello che devi combattere” (Elio Germano in Ennio).

De facto, questa pluripremiata e bella pellicola di Gianni Amelio potrebbe essere letta come una sorta di documento sulla lotta partigiana per la libertà identitaria e di pensiero.

Braibanti era nato nel 1922 da famiglia borghese, con idee politiche ‘di sinistra’, un fine intellettuale e attento, fu scrittore e poeta, drammaturgo e sceneggiatore. Una mente brillante, a dir poco.

Carmelo Bene affermava che Braibanti era un genio e che da lui aveva imparato a leggere in versi (e già solo per questo Braibanti va ringraziato).

Convinto ambientalista in anni dove si guardavano con fierezza italica le ciminiere sputare veleni, era un antesignano anche nei laboratori culturali: nel 1947 aveva aperto a Castell’Arquato un laboratorio culturale sui generis, che negli anni a seguire produsse opere incredibili esposte poi in Europa e negli Stati Uniti.

Mente ecclettica era entomologo per diletto ed in particolare mirmecologo (studioso delle formiche) che osservava con interesse sociologico.

Il film su questa interessante personalità, diretto come sempre magistralmente da Gianni Amelio, ne racconta il calvario processuale per l’accusa di plagio nei confronti di alcuni suoi protégés, anche se l’accusa era in realtà ben diversa: il tutto era un inferno che serviva a mascherare e condannare la sua omosessualità.

Questo, per dire nella pellicola si cita Mussolini, il quale non riteneva indispensabile sanzionare l’omosessualità perché sarebbe stato ammettere che anche in Italia esistevano gli omosessuali. Nel codice penale Rocco, a differenza di quanto voluto da Hitler, infatti non si trovava al suo interno una specifica normativa antiomosessuale. “La Commissione ne propose ad unanimità e senza alcuna esitazione la soppressione per questi due fondamentali riflessi. La previsione di questo reato non è affatto necessaria perché per fortuna e orgoglio dell’Italia il vizio abominevole che ne darebbe vita non è così diffuso tra noi da giustificare l’intervento del legislatore, nei congrui casi può ricorrere l’applicazione delle più severe sanzioni relative ai diritti di violenza carnale, corruzione di minorenni o offesa al pudore, ma è noto che per gli abituali e i professionisti del vizio, per verità assai rari, e di impostazione assolutamente straniera, la Polizia provvede fin d’ora, con assai maggior efficacia, mediante l’applicazione immediata delle sue misure di sicurezza e detentive.” si legge nella relazione redatta dalla Commissione Appiani.

Dal film, che mostra la peggiore Italia falso-perbenista possibile, si possono comprendere i tanti faticosi cammini che stanno portando ai nostri presente e futuro ad accettare la cultura LGTB su cui si sta ancora lavorando e l’innesco delle innumerevoli battaglie del Partito Radicale, battaglie apprezzate dalla sinistra e in tempi successivi anche dalla destra.

Nei 130 minuti di film si racconta come negli anni Sessanta fosse “normale” sottoporre i giovani omosessuali (anche maggiorenni) a barbari e coercitivi procedimenti, dato che il loro orientamento veniva visto come una deviazione psichica, e tale sorte toccherà ad alcuni frequentatori di Braibanti.

Un Braibanti ormai arreso all’evidenza dell’oscurantismo imperante subirà infatti la gogna mediatica e denigratoria nonché giudiziaria. Ad abbreviare il carcere fu il suo vissuto da coraggioso partigiano.

Quest’opera di Amelio, che procede con tratti inquisitori, volti a non trascurare nessun dettaglio fondamentale di quegli anni, è uno specchio sull’Italia e sulla follia delirante del processo a cui Braibanti venne sottoposto.

La risposta di artisti e personalità di rilievo fu immensa: guardando a ritroso, forse è anche grazie a questa vicenda che ora ci troviamo in una società dove la comunità LGBT sta venendo nel tempo accettata in tutte le sue sfumature, nonostante le difficoltà.

Fu una tragedia che colpì l’intelletto e l’anima degli intellettuali e dell’Italia, ma che è riuscita a far parte di quegli eventi e di quei gruppi di menti che hanno creato quei ponti verso un futuro di accettazione su cui ancora adesso si sta lavorando.

Grazie anche al grande Mario Mieli (Milano, 21 maggio 1952 – Milano, 12 marzo 1983) la comunità LGBT ora è tutt’altro che perseguitata. Mieli è un’altra di quelle incredibili personalità che avevano ben capito che un cambiamento radicale, improvviso e ostentato non è mai un qualcosa che dura nel tempo, ma che anzi può portare ad un divario che rischia di divenire incolmabile. “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” si legge nel Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e questa frase riassume molti pensieri che negli anni hanno innescato scintille per cambiamenti più lenti ma duraturi e credibili. L’accettazione non andrebbe imposta, ma spiegata e fatta comprendere senza fretta ma con decisione fino ad incorporare e far assorbire le questioni nel tessuto della società.

La lettura di “Elementi di critica omosessuale” e lo strepitoso film “Gli anni amari” possono essere approfondimenti utili, se “Il Signore delle Formiche” è piaciuto: potremmo definire queste opere come un ponte, un passaggio fondamentale per vedere finalmente la comunità LGBT come la normalità intesa all’assoluto.