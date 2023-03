Il 7 marzo, l’Open day 2023 delle professioni sanitarie

Pubblicità

Pubblicità



Martedì 7 marzo, nella sede formativa di via Briamasco 2, si terrà dalle 9 alle 17 l’Open day 2023, organizzato dal Polo universitario delle professioni sanitarie, per presentare i corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Dopo due anni in remoto torna in presenza questo importante momento informativo e di orientamento rivolto alle future matricole che decideranno di intraprendere uno dei sei corsi di studio per diventare professionista sanitario, una scelta sicuramente impegnativa ma ricca di soddisfazioni umane e professionali.

Gli indirizzi di studio attivati per l’anno accademico 2023 sono: infermieristica, fisioterapia, igiene dentale, tecnica della riabilitazione psichiatrica, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e assistenza sanitaria.

Pubblicità Pubblicità

A ogni corso è dedicato un apposito stand e gli studenti frequentanti l’ultimo anno delle superiori potranno conoscere nel dettaglio piani di studi e sbocchi professionali per ciascuno dei corsi organizzati dal Polo universitario per le professioni sanitarie.

Ad accogliere le aspiranti matricole saranno sia professori sia studenti già frequentanti che potranno indirizzarli in base alle attitudini personali e alle aspettative professionali e forniranno risposte a tutti gli interrogativi riguardanti la professione e le opportunità professionali, i piani di studi e la preparazione ai test di ammissione.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Polo universitario delle professioni sanitarie in via Briamasco 2. Telefono della segreteria della sede di Trento: 0461 903091.