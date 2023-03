Gravissimo incidente nelle prime ore del mattino, otto i feriti

Pubblicità

Pubblicità



L’allarme è scattato poco dopo le 4.00 per un violento tamponamento che ha coinvolto due macchine, una con la parte anteriore uscita completamente distrutta dall’impatto.

Otto le persone che hanno dovuto ricorrere ai soccorsi, nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Mezzomonte e di Chiusa, per la messa in sicurezza dell’area dell’incidente e per ripristinare la strada e per dare supporto agli operatori sanitari.

Sul posto anche il personale della Croce Bianca e i carabinieri, per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità rel="nofollow"

Pubblicità Pubblicità