Con i Like Floyd vola in alto la musica, ma anche la solidarietà: il ricavato del concerto di Cavareno donato a Casa Sebastiano

Lo scorso 9 dicembre è volata in alto la musica dei Pink Floyd («Long you live and high you fly») al Palazzetto del Centro Sportivo Alta Val di Non di Cavareno.

Ora lo ha fatto anche la solidarietà, perché parte del ricavato del concerto del noto gruppo musicale Like Floyd è stato donato alla Fondazione Trentina per l’Autismo e in particolare a Casa Sebastiano, il centro specialistico per ragazze e ragazzi con autismo a Coredo.

Il sindaco di Cavareno Luca Zini e la giunta comunale, accompagnati da alcuni rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento (Fabrizia Zani, Daniel Malench, Daniele Malench per la Pro Loco e il Gruppo Giovani di Cavareno, Andrea Debiasi del gruppo Like Floyd, senza dimenticare però anche il Gruppo Alpini e i Vigili del Fuoco di Cavareno), nei giorni scorsi si sono infatti recati a Casa Sebastiano per la consegna della donazione e di un poster-ricordo della serata.

Finito il momento “istituzionale”, il presidente della Fondazione Giovanni Coletti e la responsabile Elena Gabardi hanno accompagnato gli ospiti in una visita alla struttura.

«Ancora di più, dopo questi momenti, abbiamo capito l’importanza di sostenere strutture come questa – è il commento del sindaco Luca Zini –. Grazie Casa Sebastiano».

MUSICA ED EMOZIONI A CAVARENO – Quello andato in scena a Cavareno è stato un concerto a dir poco incredibile: effetti speciali, luci e laser hanno arricchito lo spettacolo della band, molto apprezzato e applaudito dalle mille persone presenti, di tutte le età.

Grande emozione ha destato poi la partecipazione del coro dei bambini della scuola primaria di Cavareno, intervenuto sul palco in due momenti: prima per cantare il pezzo “Another Brick in The Wall” e poi per “Wish You Were Here”.

I LIKE FLOYD E IL LORO SPETTACOLO “A PINK FLOYD STORY” – La band “Like Floyd” è nata in Val di Non con l’intento di scoprire, o meglio, riscoprire e valorizzare un percorso musicale e discografico lungo decenni, ma anche con il desiderio di riprodurre con la massima fedeltà le sonorità, le suggestioni e le atmosfere pinkfloydiane.

Il tutto prendendo spunto dal celeberrimo gruppo britannico in versione live, in particolar modo dal suo più famoso, importante e strutturato live album “Pulse” del 1994.

Il gruppo dei “Like Floyd”, nato nel 2017, ha tenuto diversi spettacoli in Trentino, spesso con nobili fini di beneficenza, come il concerto ospitato al PalaCampiglio in favore del Comune di Dimaro Folgarida colpito dalla tempesta Vaia, o l’evento “Sidera” al PalaRotari, con ricavato devoluto alle associazioni “Fondazione Hospice Trentino-Onlus” e “Il Papavero”.

La scaletta del concerto ricalca la storia musicale dei “Pink Floyd”, dal primo all’ultimo disco: si passa ordinatamente di album in album, di anno in anno, sottolineando così l’evoluzione musicale e creativa della band inglese.

Lo spettacolo stesso evolve, cresce e si completa in un tripudio di musica, luci e colori, immagini, suoni, laser e fumi densi che tutto avvolgono. Un “concept concert” da non perdere, una storia da seguire dall’inizio alla fine capace di regalare brividi lungo la schiena.

I pezzi, tra l’altro, non vengono presentati uno ad uno da uno dei cantanti o dai membri della band, ma vengono introdotti singolarmente o in “blocchi”.

Si tratta di un concerto che esprime una forte volontà di ritorno alla vita, a una nuova normalità, a stare insieme e a fare gruppo, comunità.

Sul palco si trovano Claudio Torresani alla batteria, Romano Benedetti al basso, Marcello Depaoli e Giacomo Gamberoni alle tastiere, Gianluca Rossi e Nicola Pedron alle chitarre Fender Stratocaster e voci, Andrea Debiasi alla chitarra acustica e voce, Lorenzo Sighel al sassofono e percussioni, i cori saranno di Elisa Olaizola, Giovanna Poletti ed Efrem Chini, la direzione artistica e musicale di Rosario Poletti.

