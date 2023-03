Commosso addio a Bruno Lucchini, per oltre 40 anni capogruppo degli Alpini di Cunevo

Pubblicità

Bruno Lucchini se n’è andato mercoledì, all’età di 89 anni.

Ieri pomeriggio, venerdì 3 marzo, una marea di persone lo ha salutato per l’ultima volta a Cunevo: tanti Gruppi Alpini, provenienti da ogni parte del Trentino, si sono stretti in un abbraccio alle figlie Caterina e Silvia, al genero Marco, alle cognate, ai nipoti e a tutti i familiari.

Lucchini, per una vita insegnante alle scuole elementari, ha guidato a lungo il Gruppo Alpini di Cunevo, il suo paese natio.

Era il 1959 quando alcuni alpini da poco congedati, insieme ai reduci del secondo conflitto mondiale, fondarono il gruppo. A quel tempo segretario, Lucchini, insieme al primo capogruppo Davide Iob, aprì un nuovo capitolo nella storia dell’associazionismo e del volontariato del paese della bassa Val di Non.

Nel 1968 venne poi eletto capogruppo, incarico che per costante volontà dei soci ha portato avanti per più di 40 anni, fino al 2009, molte volte in parallelo con i numerosi ruoli ricoperti nella sezione di Trento.

Ieri i suoi compagni alpini e gli amici di sempre lo hanno accompagnato nell’ultimo tratto del suo viaggio. Un viaggio in cui ha incontrato tante persone: tutte custodiranno un ricordo luminoso nel cuore.