Terre d’Adige, nuove opportunità lavorative grazie al progetto di sostegno occupazionale Bim-Sova

Arrivano nuove opportunità lavorative a Terre d’Adige grazie al progetto di sostegno occupazionale “Bim Adige-Sova”.

Il Comune ha infatti pubblicato un avviso nel quale comunica che tutti gli interessati residenti nei Comuni aderenti al Consorzio Bim dell’Adige potranno presentare domanda di lavoro stagionale per la realizzazione di interventi di manutenzione e valorizzazione ambientale. E per supportare inoltre diverse attività di servizi nell’ambito dei progetti occupazionali finanziati dal Consorzio dei Comuni aderenti al Bacino Imbrifero Montano dell’Adige.

La domanda di lavoro andrà presentata agli uffici comunali dal 20 marzo al 3 aprile 2023. L’impiego proposto avrà la durata di circa quattro mesi.

I requisiti richiesti sono: residenza in via continuativa da almeno cinque anni in Provincia di Trento in uno dei comuni del Consorzio Imbrifero Montano Valle dell’Adige, stato di disoccupazione e maggiore età.

I disoccupati già iscritti nelle liste dell’Intervento 3.3.D non sono tenuti a presentare una nuova domanda.

L’avviso completo è disponibile sul sito internet comunale www.comune.terredadige.tn.it

