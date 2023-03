Stazione Villazzano, ragazzi annoiati rischiano la morte sul traliccio sopra la ferrovia – IL VIDEO

Pubblicità

Pubblicità



Ragazzi annoiati, prove di coraggio, sfide rischiose? Bravate? Chiamatele come volete, certo è che vedere sfidare da parte di questi giovani la morte fa un certo effetto.

Il fenomeno riguarda i tralicci lungo i binari ferroviari vicino alla stazione dei treni di Villazzano dalle 13.00 alle 15.00 di tutti i giorni settimanali. (clicca qui per vedere il video integrale)

Un gruppo di ragazzi, si arrampicano sopra la struttura alta 8 metri, dove sotto passano treni provenienti dalla Valsugana, con l’unico obiettivo, dopo essere arrivati in cima, di riprendersi con i telefonini e scattare le foto per poi diffondere il tutto sui social. Bel passatempo davvero.

Pubblicità Pubblicità

E quando decidono di non scalare il traliccio lanciano i sassi contro i treni. In tal senso le testimonianze di residenti e passanti sono piuttosto esaustive. «Il loro passatempo è scalare la struttura, a volte lo fanno anche in 5 o 6 e fanno a gara a chi arriva prima in cima, se uno cade da quell’altezza si sfracella al suolo con danni letali per la propria incolumità fisica».

Purtroppo il divertimento dei ragazzi, che si presuppone siano studenti del vicino istituto Enaip, non finisce qui: «Li ho visti tirare dei sassi contro i vagoni, e delle mele sulle autovetture parcheggiate e sulle finestre della case vicine alla stazione. Si divertono tutti i giorni così, a rompere le cose degli altri». – ci spiega al telefono un residente

Il luogo è totalmente incustodito e raramente passa qualcuno, la cosa ormai va avanti da anni e nessuno fa nulla per arginare il fenomeno. I ragazzi entrano nell’area vietata e attraversano i binari avanti e indietro tranquillamente.

Pubblicità Pubblicità



Nel video (dal quale abbiamo cancellato la voce) un passante che vede la scena riprende il ragazzo col telefonino invitandolo a scendere subito dal traliccio. Il giovane scende imprecando all’indirizzo del passante e ironicamente dice: «Che fai adesso? Metti il video su Instagram? Mi fai solo un favore»

Ora il video della bravata di questo studente finirà non solo su Instagram, ma anche sui giornali e in televisione. Contento lui.

In Italia il fenomeno negli ultimi anni è assai diffuso, è una prova di coraggio tra gli adolescenti molto rischiosa. Lo sfidare un destino che ha stroncato decine di giovani vite negli ultimi anni.

Nel nostro caso probabilmente non c’è il pericolo di andare a contatto con l’elettricità, anche se sopra alla struttura sono installati i semafori che regolano le corse dei treni, ma rimane davvero alto il rischio di caduta che da un’altezza simile potrebbe anche portare alla morte. (clicca qui per vedere il video integrale)