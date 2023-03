Solo un anno a testa per i due rapinatori della banda «dei Laghi»

Pubblicità

Sono arrivate le ultime condanne del processo riguardante un particolare episodio avvenuto nel 2015 che aveva visto coinvolte due “bande” rivali nella zona tra Caldonazzo-Levico-Pergine.

Tra i ragazzi presenti in questi gruppi alcuni erano italiani, altri provenivano da Macedonia, Albania o Italia.

A svariati anni di distanza (il processo ha rischiato di cadere in prescrizione) – e con il ‘boss‘ in carcere per traffico di droga – le acque si sono calmate.

Sequestro di persona, rapina e lesioni aggravate: questi i capi di imputazione. Tre soggetti avrebbero infatti aggredito, malmenato e sequestrato un ragazzo dell’altro gruppo. Degli imputati, uno ha patteggiato e due sono andati a dibattito.

Tra il materiale rubato al giovane figurava un gubbino firmato con all’interno delle tasche del contante.

Alla fine, la procura ha chiesto 5 anni per rapina (poi declassata a furto) mentre sono caduti in prescrizione il reato di sequestro e di lesioni. Per i due imputati è quindi arrivata la condanna ad un anno di carcere.

A breve dovrebbe arrivare anche la motivazione della sentenza con la possibilità di veder impugnata la condanna: questo comunque porterebbe tutto alla prescrizione.

Da sottolineare che a questo episodio ne era seguito uno ben più violento a Levico, con gli stessi soggetti coinvolti, che non era sfociato in tragedia (e con alcuni elementi in pronto soccorso) solo grazie al pronto intervento dei carabinieri.