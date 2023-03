Rubano due computer in municipio durante la seduta del consiglio comunale

Pubblicità

Pubblicità



Pare molto difficile da credere, ma invece è così. Mercoledì 1 marzo verso le ore 18.00 a Palazzo Thun, sede del Consiglio Comunale della nostra città, nonché casa di tutti i cittadini durante le fasi iniziali della seduta del Consiglio Comunale sono stati rubati due computer.

A commettere il furto sono state due donne – probabilmente di etnia rom – che, complice il portone lasciato aperto, si sono intrufolate fino al secondo piano portandosi via due pc. per fortuna di poco valore e non appartenenti ai consiglieri comunali che in quel momento stavano confrontandosi nell’aula vicina.

«La porta deve sempre essere chiusa – spiega il sindaco Franco Ianeselli – e dovrebbe essere sempre presidiata da un vigile. Non si capisce quindi cosa sia successo. Comunque le telecamere di video sorveglianza hanno ripreso tutto, in particolare l’entrata dentro la struttura di due donne, e quindi i Carabinieri dovrebbero essere sulle tracce delle malviventi»

Le indagini erano già partite ieri, e in caserma erano state sentite alcune persone. Da capire come mai il portone di accesso fosse spalancato e senza nessun vigile a controllarlo. Dentro a palazzo Thun nel momento del furto oltre ai consiglieri comunali era presente anche la donna delle pulizie che però pare sono si sia accorta di nulla.

«Un fatto estremamente grave – spiegano i consigliere di Fratelli d’Italia – anche in considerazione dell’aggressione avvenuta nel marzo 2021, sempre a Palazzo Thun e ai danni di una lavoratrice addetta alle pulizie. A seguito di quell’episodio, il Sindaco della nostra città aveva garantito pubblicamente anche tramite Social Network delle misure più restrittive per l’accesso al Palazzo, misure delle quali oggi ci troviamo a constatare la totale inefficacia».

I consiglieri di Fratelli d’Italia hanno comunque presentato una interrogazione per avere conferma di quanto avvenuto (confermato anticipatamente dal sindaco) e per sapere se insieme ai due computer menzionati, siano stati rubati anche dei dati sensibili non protetti da chiavi d’accesso.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità