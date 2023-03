“RELATIVE CALM”: al Sociale il nuovo spettacolo di Lucinda Childs e Robert Wilson

Una macchina ipnotica di movimenti, immagini e suoni: martedì 7 marzo, alle ore 20.30, al Teatro Sociale di Trento nell’ambito della Stagione di danza programmata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara, Bob Wilson, uno degli artisti teatrali e visivi più importanti al mondo, sostituirà eccezionalmente Lucinda Childs nei due intermezzi dello spettacolo di teatro danza che vede in scena la compagnia MP3 Dance Project.

“Relative Calm” è l’ultima sua creazione nata dalla collaborazione con la celebre coreografa che ha ricevuto il Leone d’Oro alla Biennale di Venezia del 2017, Lucinda Childs. Lo spettacolo sarà precedentemente in scena anche al Teatro Comunale di Bolzano dal 2 al 5 marzo.

“Relative Calm” è un progetto internazionale ideato da Change Performing Arts, commissionato e coprodotto da Teatro Stabile di Bolzano con Fondazione Musica Per Roma, Teatro Comunale Di Bologna, Théatre Garonne di Toulouse, La Villette di Parigi, Lac Lugano Arte E Cultura e Le Parvis / Scène Nationale Pyrénée.

Artista, scultore, videoartista, regista americano di caratura mondiale, da più di mezzo secolo Robert Wilson non smette di stupire per la sua straripante creatività che – unita al suo personale rigore stilistico – ancora oggi continua ad attraversare e contaminare i linguaggi della contemporaneità.

Assieme alla leggendaria coreografa statunitense Childs, Wilson ha segnato la storia del teatro e della danza del XX secolo dalla fine degli anni Sessanta. Ad oltre 40 anni dall’opera iconica Einstein on the beach, Wilson torna a collaborare con Childs per questa creazione nata sulle musiche di John Adams, Jon Gibson e del celebre Pulcinella di Igor Stravinsky.

Se Wilson cura il concept, le luci, le scene e il video di “Relative Calm”, sono i 12 performer di MP3 Dance Project diretto da Michele Pogliani a dare forma e corpo alla coreografia di Childs: Agnese Trippa, Giovanni Marino, Irene Venuta, Sara Mignani, Nicolò Troiano, Asia Fabbri, Mariagrazia Avvenire, Mariantonietta Mango, Giulia Maria De Marzi, Xhoaki Hoxha, Cristian Cianciulli e Gerardo Pastore.

In occasione del debutto romano al Parco della Musica nell’estate del 2022, Wilson ha voluto inserire nello spettacolo due camei in cui la stessa Childs entra in scena, ma a causa di un imprevisto la coreografa non potrà essere presente alle recite di Bolzano e Trento. Sarà quindi lo stesso Wilson a salire sul palco, evento che rende le cinque recite in Trentino-Alto Adige occasioni straordinarie per assistere alla sua performance durante gli intermezzi che precedono e seguono il celebre Pulcinella di Stravinsky.

“Relative Calm” è uno spettacolo che ha il ritmo di un orologio che misura il tempo, il susseguirsi delle ore del giorno «Il tempo è un bambino che gioca componendo e scomponendo all’infinito le tessere della stessa scacchiera» è questa l’immagine del tempo evocata da Eraclito a cui sembra ispirarsi dopo 2.500 anni questo nuovo lavoro.

«Mi è piaciuto affrontare il lavoro di Stravinsky. È un mondo completamente diverso dal mio, con un diverso spettro dei colori, diverso e quindi strutturalmente interessante per me. – spiega lo stesso Robert Wilson – Mi sono confrontato con la suite di Pulcinella nello stesso modo in cui mi rapporto sempre con le partiture già scritte: rispetto il compositore ma poi non voglio diventare un suo schiavo, quindi lo metto in scena a modo mio».

