“Raccontami una Storia” presentato a Sanzeno il “quaderno dei ricordi” degli anziani

Pubblicità

Pubblicità



E’ stata una serata ricca di emozioni quella che si è tenuta a Casa de Gentili a Sanzeno per la presentazione di “Raccontami una Storia”, il volume realizzato dall’amministrazione comunale che racchiude una serie di testimonianze degli anziani di Sanzeno, Banco e Casez.

Più che un libro, un vero e proprio “quaderno dei ricordi”, così viene definito da chi lo ha realizzato e così si presenta graficamente a chi lo sfoglia.

A ideare e coordinare il progetto Mara Pancheri, assessore alla cultura del comune di Sanzeno, che ha voluto raccontarne la genesi nel corso della serata.

Pubblicità Pubblicità

“L’idea di questo volume -ha spiegato- nasce in un momento particolarmente buio del nostro tempo, durante i giorni del lockdown. L’obiettivo era quello di far visita e dare voce alle persone più anziane del nostro comune. Il risultato sono dei bellissimi racconti, raccolti dialogando con le persone dagli ottant’ anni compiuti in poi. Perché il titolo Raccontami una storia? Perché è stato il punto di partenza della maggior parte delle nostre chiacchierate. No sai che contarte era di riflesso la risposta immediata da parte delle persone che incontravamo e invece, alla fine, è nato questo fantastico libro. I nostri cari anziani sono una fonte inesauribile di informazioni! Non a caso la grafica del libro è stata studiata appositamente per dare un contesto armonico ai racconti con un forte richiamo al passato”.

La serata ha alternato le letture di alcuni racconti, in particolare di persone intervistate che non sono più tra noi (“un modo per ringraziarli e per dare ancora voce alle loro parole” ha aggiunto l’assessore Mara Pancheri), musiche e testimonianze.

I racconti narrano di “viaggi” intrapresi per motivi di lavoro e pieni di stupore: la vista dello “Zeppelin” a Monaco da parte di Ernesta, che era partita da Banco per gestire un chiosco di gelati, la maestosità delle piramidi egiziane impressa negli occhi di Ilda, che ha attraversato il Mediterraneo facendo la bambinaia.

Pubblicità Pubblicità



Ma le numerose testimonianze parlano anche di normale quotidianità e di una vita semplice ma genuina, legata a quella cultura contadina che ormai sembra relegata a un lontano passato. Ci sono ricordi simpatici, come le improbabili gite sul cassone di un camion (“e se pioveva prendevamo la pioggia e la gita procedeva” racconta Luigi), ma anche il dramma della guerra mondiale e molto altro.

Una quarantina di storie tutte da leggere, un patrimonio inestimabile da consegnare alle nuove generazioni.

Nel corso della serata sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Sanzeno Martin Slaifer Ziller, e il priore dei frati di S. Romedio Padre Giorgio, che si sono complimentati con lo staff guidato da Mara Pancheri, che più volte ha voluto ringraziare il gruppo di lavoro che ha contribuito ea realizzare il libro:

“Un grande grazie a Lisa Luchini, segretario comunale, per avermi incoraggiata a portare avanti questo straordinario progetto. A tutta l’amministrazione per avermi sempre sostenuta. Al mio instancabile gruppo di collaboratori per aver lavorato alla realizzazione di questo progetto: Lorena Bertagnolli, Luca Bonvicin, Valeria Borghesi, Alessandro Branz, Luigi Brentari, Patrizia Brentari, Alessia Collesei, Cinzia de Bertoldi, Vanessa de Bertoldi, Carla Garbato, Mariella Giuliani, Maurizio Marinelli, Cristina Pancheri e Gloria Pellizzari. A Cristina Bertolini e Marika Giuliani, mie impagabili collaboratrici!”.

Il libro verrà distribuito nelle prossime settimane a tutte le famiglie del comune di Sanzeno.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità