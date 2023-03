Il nuovo Gruppo giovani del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino: iscrizioni entro il 30 marzo 2023

Pubblicità

Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, da sempre attento alla formazione e alla preparazione dei propri soci chiamati a prestare soccorso in ambiente montano e impervio, avvia un progetto dedicato ai più giovani, i soccorritori di domani, con l’istituzione di un “Gruppo giovani”.

Rivolto ai ragazzi dai 16 ai 19 anni, il Gruppo giovani è stato pensato per diffondere tra i ragazzi i principi e i valori del volontariato nel Soccorso Alpino e Speleologico e per preparare e formare al meglio le future leve dell’organizzazione. L’adesione al Gruppo, da richiedere entro il 30 marzo 2023, darà accesso a momenti formativi teorici e in ambiente con gli istruttori della Scuola del Soccorso Alpino e Speleologico.

«Nel Gruppo giovani – spiega il direttore della Scuola del Soccorso Alpino Trentino Piergiorgio Vidi – possono essere ammessi tutti i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni, residenti in provincia di Trento, iscritti alla SAT, che siano fisicamente idonei all’attività alpinistica, secondo le modalità di accertamento certificate dal medico di base. Giovani che abbiano voglia di avvicinarsi al mondo del soccorso in montagna e di far parte della nostra organizzazione, una volta cresciuti. Con questa iniziativa vogliamo dare loro l’opportunità di acquisire nuove conoscenze e capacità nella movimentazione su terreni diversi, per favorire un approccio consapevole e prudente alla montagna».

Le proposte formative comprenderanno attività disparate: l’arrampicata, con le tecniche di progressione, assicurazione ed autoassicurazione in falesia e su itinerari classici in montagna; lo scialpinismo, con tecniche di salita e discesa su diversi tipi di pendii e nevi; la conoscenza e l’uso delle attrezzature alpinistiche; la conoscenza dell’ambiente e del territorio; la topografia e l’orientamento; la conoscenza degli elementi base in ambiente valanghivo; le tecniche di autosoccorso e soccorso in valanga.

«Per un’organizzazione come la nostra – afferma il Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino Walter Cainelli – i giovani sono linfa vitale perché garantiscono il ricambio generazionale e portano novità ed entusiasmo. Con il nuovo Gruppo giovani vogliamo dare a quelle che saranno le future leve della nostra organizzazione maggiori strumenti per comprendere cosa significa fare soccorso in montagna, oltre che un’opportunità di crescita per accedere in maniera più preparata e consapevole alle selezioni di ingresso che organizziamo ogni anno».

I ragazzi interessati ad entrare a far parte del Gruppo giovani possono contattare la Segreteria del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino al numero 0461 233166 o tramite email scrivendo a [email protected], entro il 30 marzo 2023.