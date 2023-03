Giudicate indovinato il progetto di riqualificazione di Piazza della Mostra a Trento? Partecipa al sondaggio con un solo clic

Pubblicità

Dopo 620 giorni di lavori è stata riconsegnata alla città di Trento piazza della Mostra, località a suo modo storica per il capoluogo.

È stata modificata la viabilità e l’accesso al castello del Buonconsiglio e ampliata la superficie pedonale (più 3.100 m2) e quella degli spazi verdi (più 200 m2). Rimane per ora da concludere la sistemazione dell’area davanti alle scuole Sanzio e all’ex questura. Infatti le aiuole della piazza sono state ridisegnate e ampliate ma non ancora “allestite”: per la prossima primavera verrà completato il prato verde come già avvenuto davanti al castello.

Non tutti però sembrano apprezzare la riqualificazione della Piazza, che, è giusto dire, è migliorativa rispetto a prima. Una piazza che per ora non convince del tutto. La Voce del Trentino lancia così un sondaggio per sapere il parere dei residenti del capoluogo che sembrano divisi sull’argomento. (Clicca qui per partecipare al sondaggio)

