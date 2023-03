Emergenza Turchia e Siria, raccolta fondi per tendere la mano ai popoli colpiti dal sisma

Pubblicità

Pubblicità



È l’abbraccio del Trentino alle comunità colpite dal terribile sisma dello scorso 6 febbraio. Un gesto di vicinanza concreta a chi ha perso tutto e da subito si è dato da fare per rialzarsi.

Così la Provincia autonoma di Trento, gli enti locali e moltissime parti economico-sociali hanno attivato il fondo di solidarietà “Emergenza terremoto Turchia e Siria 2023” per il finanziamento di interventi di ripristino e sostegno a favore dei territori e delle popolazioni turca e siriana colpite dall’emergenza umanitaria.

“Nell’apposito fondo – spiega il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti – confluiranno i contributi versati da lavoratori, datori di lavoro, da associazioni e singoli cittadini trentini”. Proprio su proposta del presidente, l’esecutivo ha approvato l’”Accordo di solidarietà” per promuovere l’iniziativa.

Il terremoto ha devastato intere regioni della Turchia e della Siria, provocando decine di migliaia di vittime, oltre a tantissimi feriti e sfollati. Le forti scosse hanno causato il crollo di centinaia di abitazioni e provocato enormi danni al patrimonio culturale. Dopo l’evento principale sono state localizzate oltre 200 repliche.

Da subito il Trentino si è messo a disposizione. La Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – coordinata da Piazza Dante – in sinergia con il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha raccolto le disponibilità di soccorso a seguito della richiesta della Repubblica di Turchia e della Repubblica araba di Siria di attivazione del Meccanismo unionale di protezione civile.

In questo contesto, la Provincia autonoma di Trento ha proposto la messa a disposizione di un ospedale da campo: su richiesta del Governo di Ankara è stato inviato sul posto il materiale logistico che lo componeva.

Pubblicità Pubblicità



“L’avvio di questo Accordo viene promosso in analogia a quanto già accaduto in passato in occasione di gravi calamità nazionali e internazionali – evidenzia il presidente Fugatti -. Ci siamo mossi alla luce della disponibilità e delle sensibilità espresse in questi giorni dalle parti sociali e dai rappresentanti delle associazioni e delle categorie economiche”.

L’iniziativa si affianca agli interventi pubblici di emergenza, ripristino e ricostruzione: si tratta di un’azione di sostegno da parte della società civile per la realizzazione di interventi concreti a favore dei territori feriti di Turchia e Siria.

Come sostenere il Fondo di solidarietà – Gli interessati possono effettuare un versamento diretto sul conto della tesoreria della Provincia autonoma di Trento – presso gli sportelli di Unicredit e Casse Rurali – specificando il codice filiale 5079 e il codice ente 400; causale “Donazioni per Turchia e Siria”.

In alternativa, il versamento può essere effettuato tramite il portale dei pagamenti Mypay (questa modalità prevede il pagamento di una commissione in base al canale di pagamento utilizzato) al link https://mypay.provincia.tn.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=P_TN&redirectUrl= .

Basta cliccare sulla voce “Donazioni per Turchia e Siria”, inserire i dati richiesti dal sistema e cliccare su “Aggiungi al carrello”. Il sistema invierà una mail con le istruzioni per proseguire con il pagamento: attraverso le operazioni guidate si potrà infine procedere con il pagamento.