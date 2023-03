Dalla Val di Non altri 125 bancali di materiale per il popolo ucraino: la riconoscenza dell’associazione Rasom

Pubblicità

«Noi ci siamo e ci saremo sempre». La promessa della Val di Non è stata, e sarà, mantenuta.

Come già successo l’anno scorso, anche nel 2023 ha riscosso un enorme successo l’iniziativa promossa sul territorio noneso dalle amministrazioni comunali, grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco, dei Nuvola e di diverse associazioni, per la raccolta di beni di prima necessità da inviare in Ucraina.

Nelle scorse settimane sono partiti verso est ben 125 i bancali di materiale. Sommati ai 280 del 2022, in totale fanno oltre 400 bancali spediti dall’inizio della guerra.

Un risultato incredibile, frutto della sensibilità (e della generosità) della popolazione nonesa. Un risultato che rende orgogliosi gli organizzatori, i quali hanno ricevuto un riconoscimento durante il concerto di beneficenza con canti e musiche ucraine, organizzato la scorsa settimana al Teatro San Marco a Trento dall’associazione culturale degli ucraini in Trentino Rasom in collaborazione con il Conservatorio F.A. Bonporti.

Alla serata, particolarmente toccante, erano presenti il referente dell’iniziativa in Val di Non, nonché assessore del Comune di Ville d’Anaunia, Giuliano Ghezzi, l’ispettore dell’unione distrettuale dei Vigili del Fuoco di Cles Oscar Betta, in rappresentanza anche degli altri ispettori Flavio Clementel e Corrado Asson, e i membri dei Nuvola Pierluigi Fauri e Vittorino Covi.

Nei loro confronti sono giunte parole di gratitudine da parte di Stefania Shmits dell’associazione Rasom, che ha consegnato loro un diploma, una medaglia e una piccola memoria. Anche questi sono simboli, e attimi, da portare nel cuore.