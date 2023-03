Camion esce di strada e finisce in un vigneto, momenti di paura lungo la Gardesana

Pubblicità

Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 2 marzo 2023 in Valle dei Laghi, sulla SS 45 bis della Gardesana è stato segnalato un peculiare incidente stradale. Un camion, infatti – per cause ancora in corso di accertamento – è uscito di strada finendo in un vigneto. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30/11:45.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco volontari di Calavino con il supporto dei vigili del fuoco di Padergnone. Presenti in loco anche i carabinieri della stazione di Madruzzo e il soccorso sanitario. Fortunatamente, il conducente del mezzo pesante non ha riportato gravi ferite e non è stato portato in ospedale.