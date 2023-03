“Alla scoperta di Mezzocorona”: una guida per bambini alla borgata rotaliana

Pubblicità

Si intitola “Alla scoperta di Mezzocorona: una guida alla Borgata rotaliana per bambini e bambine” il libro che verrà presentato in biblioteca a Mezzocorona sabato 18 marzo alle 17.30.

Si tratta di una simpatica guida, appunto, per conoscere il paese attraverso i disegni e i giochi di Silvia Benedetti e i testi della biblioteca.

Questa guida offre un viaggio nel tempo e nello spazio di Mezzocorona e vuole diventare un’occasione per scoprirla in modo utile e dilettevole, invitando i bambini e i genitori a esplorarla e a interagire con i luoghi che li circondano.

In biblioteca, tra l’altro, per un mese, dal 18 marzo al 18 aprile prossimi, saranno in mostra i disegni di Silvia Benedetti.

Il libro sarà dato in omaggio ai presenti alla presentazione e per le famiglie residenti a Mezzocorona sarà disponibile gratuitamente in biblioteca anche nei giorni successivi.

Per informazioni: 0461.608182; mezzo [email protected]