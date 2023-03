Un nuovo corso per volontari del soccorso con la Croce Bianca di Tuenno

Pubblicità

La Croce Bianca di Tuenno organizza un nuovo corso per volontari del soccorso.

La serata di presentazione è in programma giovedì 6 aprile 2023 nella sala dell’Oratorio Parrocchiale di Tuenno.

Durante le lezioni saranno affrontati i temi del soccorso grazie alla presenza di infermieri e medici specialisti che operano professionalmente in questo campo.

La Croce Bianca Tuenno Onlus è stata costituita nel 2000 e oggi, dopo poco più di 20 anni di attività, ha raggiunto i 70 volontari costantemente formati, che prestano gratuitamente il loro servizio.

Il parco macchine, invece, è costituito da 5 ambulanze (di cui una a pressione negativa) e un’auto medica.

La sede della Croce Bianca si trova in via Trento a Tuenno, all’ex officina Moratti, e opera nel settore sanitario in convenzione con Trentino Emergenza.

Per informazioni e preiscrizioni al corso è possibile contattare la Croce Bianca Tuenno all’indirizzo e-mail [email protected] o ai numeri 347.2916732 e 346.0356960.