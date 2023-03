Tre offerte per la riqualificazione dell’Istituto Pertini di Trento

Pubblicità

Sono tre le offerte pervenute all’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Apac) in risposta al bando per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova sede dell’istituto di formazione professionale di viale Verona a Trento. Ieri mattina in Apac la prima seduta di gara.

“Siamo felici della risposta del mondo delle imprese. Un ulteriore, importante, passo in avanti che porterà l’Istituto Sandro Pertini di Trento a cambiare volto e a diventare un centro di formazione professionale all’altezza delle esigenze della moderna didattica nonché energicamente sostenibile” il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

“Una bella notizia. L’Istituto Pertini rappresenta un polo fondamentale della nostra formazione professionale sul quale la Giunta ha voluto fortemente investire per renderlo ancor più fruibile, funzionale e adeguato alla formazione dei professionisti del domani” le parole dell’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti.

Ieri mattina nella sede dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (Apac), si è tenuta la prima seduta di gara del bando di affidamento dei lavori di riqualificazione e realizzazione della nuova sede dell’Istituto di Formazione professionale “S. Pertini” di Trento.

Tre le imprese che hanno trasmesso la propria offerta entro il termine fissato nella data del 28 febbraio.

Dopo aver appurato il numero di offerte pervenute, la seduta di gara è stata sospesa per l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti di un partecipante, in esito del quale si provvederà a convocare una nuova seduta al fine di procedere all’apertura delle offerte tecniche dei concorrenti, e, infine, alla valutazione e all’attribuzione dei punteggi di ogni proposta.

Il bando di gara per la riqualificazione del complesso edilizio era stato pubblicato da Apac a fine dicembre 2022. L’importo complessivo della gara d’appalto, procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è pari a 21.400.168,18 euro. L’intervento prevede 20 nuove aule, 17 laboratori di acconciatura e di estetica, spazi di socializzazione e di servizio.