Riva del Garda: nuova differenziata, se non si ritira il kit il giorno stabilito

In relazione al prossimo avvio (dal 27 marzo) del nuovo sistema di raccolta differenziata, ogni utenza deve ritirare il kit di raccolta dal 28 febbraio al 25 marzo.

Il ritiro va effettuato il giorno indicato in base al proprio cognome, portando con sé la lettera ricevuta per posta (per la lettura del codice a barre identificativo).

Chi non avesse ricevuto per tempo la lettera e non si fosse presentato per il ritiro il giorno stabilito, o non avesse potuto farlo per motivi personali qualsiasi, potrà farlo comunque, dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 17.30, all’info-punto distribuzione di via Baltera 1 (magazzino della Sogap).

È possibile scaricare tutto il materiale informativo dal sito https://serviziambientali.idealservice.it.

Si ricorda che la lettera può essere usata come delega per il ritiro del kit per un parente, un amico, un vicino di casa. Senza lettera basterà portare copia del documento di identità dell’intestatario della bolletta Tari.

Chi ha difficoltà di spostamento (persone anziane e con disabilità) può chiedere la consegna a domicilio del kit, telefonando al numero 340 0964994 (da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16).