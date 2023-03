Riva del Garda: chiuso il parcheggio dei bus di piazza Catena

Pubblicità

È chiuso fino al 27 marzo (e comunque fino alla fine dei lavori) il parcheggio per la sosta breve dei bus (due stalli) di piazza Catena. La chiusura è causata dai lavori di sistemazione della pavimentazione, interessata da un cedimento nella parte est dell’area.

È stata posizionata la segnaletica che informa della chiusura con adeguato anticipo i conduttori di bus provenienti da nord, così da evitare che giungano sul posto, con la necessità di doversi girare.

Si segnala che non sono utilizzabili le due colonnine di ricarica per i veicoli elettrici e lo stallo riservato ai veicoli delle persone con disabilità; tranne il periodo dal 3 all’8 marzo, nel quale il cronoprogramma dei lavori consente di rendere nuovamente accessibili e utilizzabili, provvisoriamente, sia le colonnine, sia lo stallo. Gli utenti dei veicoli elettrici sono avvisati della chiusura anche per mezzo delle app dedicate.

