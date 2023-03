Presentato questa mattina il nuovo incredibile one man show dell’illusionista trentino Andrew Basso

Andrew Basso, considerato come l’erede di Houdini per le sue qualità di escapologo ed illusionista, ha scelto il Teatro Sociale di Trento per lanciare il suo nuovo, incredibile, spettacolo “Credi nell’impossibile”.

Quello che è stato definito dall’americana Cbs come “il più grande escapologo del mondo” sarà infatti al Teatro Sociale di Trento in anteprima nazionale con un doppio appuntamento: il prossimo 20 e 21 maggio.

L’artista trentino fa così ritorno a casa in grande stile, con un incredibile show nato dalla coproduzione tra il Centro Servizi Culturali S. Chiara e Piattaforma Servizi di Pino Putignani. «Siamo davvero lieti di poter sostenere un illustre artista trentino famoso in tutto il mondo come Andrew Basso. – ha commentato il direttore del Centro S. Chiara, Massimo Ongaro – Dopo il grandissimo successo che ha riscosso in questi ultimi anni a livello internazionale, Andrew Basso tornerà a casa e siamo felici di poterlo supportare e ospitare il suo show nella splendida cornice del Teatro Sociale». QUI link video

Lo spettacolo è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa da Sergio Divina e Massimo Ongaro (rispettivamente presidente e direttore del Centro S. Chiara), Pino Putignani (presidente Piattaforma Servizi), alla presenza dello stesso Andrew Basso, dell’Assessore alla cultura della Provincia autonoma di Trento, Mirko Bisesti e della Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili del Comune di Trento, Laura Begher.

«La possibilità di assistere al ritorno a casa di un artista come Andrew Basso che ha portato in alto il nome del Trentino nel mondo è qualcosa che riempie il cuore. – ha dichiarato l’Assessore Mirko Bisesti – Il fatto che si presenti a Trento con uno spettacolo in cui si mette alla prova affrontando sfide impossibili, rappresenta a mio avviso un bellissimo messaggio per i più giovani. Siamo davvero lieti del suo ritorno e non vediamo l’ora di poterlo ammirare a Trento, all’interno della meravigliosa cornice del Teatro Sociale».

Dopo 10 anni di tour mondiale come star dello spettacolo di magia dal record d’incassi “The Illusionists”, Andrew Basso lancia in esclusiva in Italia il suo nuovo One Man Show “Credi nell’Impossibile”.

Acclamato come l’erede di Harry Houdini e rockstar della magia, Andrew porterà al Teatro Sociale uno spettacolare show di 90 minuti in cui presenterà il suo miglior repertorio di magia e pericolose fughe mozzafiato.

90 minuti incalzanti, senza tregua, in cui gli spettatori prenderanno parte a tanti momenti esilaranti, dai numeri di abilità con le carte proiettati al maxischermo con un effetto ravvicinato della magia ancora più incredibile, ma anche momenti adrenalinici in cui Andrew rischierà la sua stessa vita.

«Presenterò alcuni dei miei migliori numeri di magia che ho eseguito sui più importanti palchi del mondo, interagendo anche direttamente con il pubblico» ha detto Andrew Basso. «Ma gran parte dello show avrà dei numeri mai visti. Sono tornato in Italia con questo nuovo spettacolo perché voglio togliere il fiato a chiunque verrà a vederlo e far vivere al pubblico italiano l’esperienza della magia».

In questi dieci anni di carriera internazionale, Andrew ha girato il mondo sui più’ grandi e prestigiosi palchi, dal Sydney Opera House in Australia, al West End di Londra, da Broadway a New York al Pantages di Hollywood.

«E’ una grandissima emozione poter ritornare nella mia terra e respirare l’aria trentina, perlomeno quando non sarò in apnea a testa in giù! – ha proseguito – Dal mio paese di Borgo, a tutta la Valsugana e tutti coloro che mi hanno visto crescere negli anni, finalmente è arrivata l’occasione di incontrarci tutti in un evento speciale in una cornice straordinaria e prestigiosa come il Teatro Sociale. Non vedo l’ora che si apra il sipario per stupirvi, divertirvi ed emozionarvi ma soprattutto, farvi credere nell’impossibile».

Andrew Basso è reduce dal successo ottenuto domenica 19 febbraio allo “Show dei record”, il programma condotto da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5 dove ha conquistato un nuovo record del mondo da Guinness dei Primati.

La sfida in cui è stato impegnato l’escapologo trentino è stata quella di riuscire nell’impresa della fuga più veloce al mondo da mani e piedi bloccati a testa in giù immerso all’interno di una vasca d’acqua. Un’ impresa che in realtà ha richiesto di battere diversi record in un solo tentativo.

A questo riguardo Andrew Basso racconta: «Con i miei preparatori Silvio e Joseph Porrino di Apnea Academy abbiamo dovuto ragionare un nuovo tipo di allenamento per questa sfida. L’apnea è una disciplina molto mentale e la tranquillità’, l’essere rilassati, decontratti, muovendosi con calma e fluidità’ sono le chiavi fondamentali per fare una buona apnea, cercando di ottimizzare il consumo d’ossigeno. Qui la sfida richiedeva tutto il contrario! Per fare il record dovevo muovermi velocemente e l’idea del record era un elemento di stress non da poco sapendo di avere milioni di italiani che assistevano alla mia performance, la pressione psicologica era alta e anche il cuore andava a mille.

Ho dovuto lavorare tanto a livello mentale per rimanere in controllo, gestire la paura e non farmi prendere dal panico. Sono uscito dalla vasca con una gran fame d’aria. E poi è successo. Gerry Scotti, l’arrivo dei giudici che hanno rivelato il tempo, due minuti e 11 secondi, un nuovo record mondiale da Guinness dei primati. Ho avuto un breve momento di lucidità’ dove ho dedicato questa vittoria alle persone che hanno sempre creduto in me. Poi, l’emozione, quella da recordman, devo ancora metabolizzarla».

Biografia essenziale di Andrew Basso

Andrew Basso, classe 1985, nasce a Borgo Valsugana, e a otto anni avviene il suo primo incontro con la magia quando un prestigiatore fa sparire una pallina rossa che riapparira’ nelle mani di mamma Clara. E’ il momento che segna l’inizio del sogno di Andrew, quello di diventare un illusionista.

Inizia così un viaggio nello studio dell’arte magica insieme al suo maestro Sergio. Un percorso fatto di passione, sacrifici fatti insieme al padre Armando e scelte coraggiose che lo porteranno vent’ anni dopo a diventare l’unica eccellenza italiana tra i sette migliori illusionisti al mondo nello show THE ILLUSIONISTS, esibendosi sui piu’ importanti e prestigiosi palcoscenici del mondo.

Vincitore del premio come miglior illusionista italiano “Master of Magic” e del titolo mondiale di escapologia “Escape Champion”, detiene un “Guinness World Record” (2023) ed ha pubblicato con Mondadori la sua prima autobiografia motivazionale nel libro dal titolo Credi nell’Impossibile.