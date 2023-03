Presentato a Trento «Profeti, oligarchi e spie»: Un mondo digitale che ha bisogno di regole

Pubblicità

Pubblicità



Presentato oggi presso l’auditorium «Ivo Perini» di Seac il libro «Profeti, oligarchi e spie» (edito da Feltrinelli) scritto da Franco Bernabè, (banchiere e dirigente di grosse aziende) e Massimo Gaggi (giornalista editorialista del Corriere della Sera e inviato negli Stati Uniti).

Presenti circa una settantina di persone molto attente. È stato il presidente della camera di Commercio di Trento e della Seac Giovanni Bort a portare i saluti, ringraziando i presenti.

Un libro, quello presentato oggi, che parla delle conquiste digitali e tecnologiche che però non sono andate di pari passo con quelle democratiche.

Pubblicità Pubblicità

Il fenomeno digitale ha cambiato il mondo, un’evoluzione velocissima che però attraverso la crescita ha evidenziato numerosi problemi.

I due autori hanno raccontato come piccole startup siano diventate in poco tempo vere e proprie big tech potentissime, piene di opportunità ma anche cariche di distorsioni potenzialmente fatali per la democrazia. «Un mondo, quello digitale – ha detto Bernabè – che ha bisogno di regole»

Incalzati dal moderatore Alberto Faustini, Bernabè e Gaggi hanno spiegato come viene effettuato il controllo dell’informazione e soprattutto i dati degli utenti smentendo il falso mito che Telegram sia più sicuro di WhatsApp, «È una bufala, in tutte e due le piattaforme la Cia americano più leggere tutti i messaggi, non ci sono filtri e tutte le conversazioni sono archiviate e pronte per essere lette a tal punto che è possibile indovinare anche cosa faranno domani gli utenti». Oggi non c’è più nulla di segreto insomma

Pubblicità Pubblicità



«A stravolgere i pesi e i contrappesi su cui si basano i sistemi democratici non sono la tecnologia né il web – sottolinea Gaggi – ma è il modo in cui questi strumenti vengono manipolati da enormi concentrazioni di potere economico. La battaglia non è finita. Anzi, è appena cominciata. Abbiamo tre montagne da scalare: definire i rischi di uno sviluppo senza controlli della tecnologia, concordare i sistemi di regole che si applicano agli operatori, introdurre un freno efficace allo strapotere dei monopoli».

I due autori hanno definito il libro «ben informato e dunque preoccupante», perchè mette in discussione il rassicurante dogma contemporaneo: il capitalismo digitale ha solo le fattezze esterne dei fenomeni del passato come la corsa all’elettricità, con i suoi geni innovatori come Alessandro Volta, Thomas Edison, Nikola Tesla, e i grandi finanzieri e industriali quali JP Morgan e George Westinghouse.

Qualcosa si sta comunque muovendo, Google piano piano non avrà più l’intero monopolio del web. Tornando al titolo: la forza di «Profeti, oligarchi e spie» è nel racconto che individua anche i responsabili che hanno favorito la tecnologia «impazzita» e fuori controllo.

Partendo da Bill Clinton, un modello per tutta una serie di nuovi leader progressisti che si sono sentiti confortati nell’abbracciare senza remore la religione della rete. Per passare a Tony Blair, ma anche a Barack Obama che ha consolidato una oligarchia tossica per lo stesso funzionamento della democrazia.

La battaglia non è finita – e i due autori ne sono ben consapevoli – anzi, è appena cominciata. «Abbiamo tre montagne da scalare: definire i rischi di uno sviluppo senza controlli della tecnologia, concordare i sistemi di regole che si applicano agli operatori, introdurre un freno efficace allo strapotere dei monopoli. L’Europa ha la volontà politica di andare avanti ma non ha la forza sufficiente. Gli Stati Uniti hanno la forza ma non riescono a esprimere la volontà politica. La Cina interviene mettendo la museruola ai grandi capitalisti dell’economia digitale ma il suo obiettivo non è quello di rendere il sistema aperto, bensì di rafforzare il suo potere autoritario».

Una narrazione vista da due grandi interpreti del capitalismo italiano. Quarant’anni di capitalismo italiano e non solo, il nostro futuro è fatto di dati, di sorveglianza, di guerre tra gli Stati e le potenze economiche della tecnologia digitale. Nulla ormai è segreto, e la privacy è solo un’illusione.

Franco Bernabè è presidente di Cellnex, il più importante operatore indipendente europeo di infrastrutture di telecomunicazioni mobili. È stato amministratore delegato di Eni e Telecom.

Ha svolto attività imprenditoriale in proprio attraverso FB Group. Ha presieduto negli anni più recenti importanti società tra cui Nexi ed è stato a lungo consigliere d’amministrazione indipendente di Petrochina. Ha pubblicato per Laterza Libertà vigilata. Privacy, sicurezza e mercato nella rete (2012).

Massimo Gaggi, inviato del “Corriere della Sera” a New York, ha dedicato le sue analisi più recenti all’evoluzione dei sistemi socioeconomici e alle conseguenze politiche della globalizzazione. Il suo ultimo libro è La valanga (Laterza 2009)