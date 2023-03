Polizia di Stato, lotta contro il crimine: 26 denunce e 7 arresti nel mese di febbraio

Pubblicità

Continua l’estenuante lavoro contro il crimine da parte degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, disposto dal Questore della Provincia di Trento che ha visto la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine e dell’unità cinofila antidroga.

I controlli ancora una volta hanno interessato i principali parchi di questa città, luoghi, questi, particolarmente esposti al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché quelle particolari zone che, grazie alla segnalazione dei cittadini, sono risultate maggiormente esposte a fenomeni di micro delittuosità.

Nell’ambito dei servizi disposti nel mese appena decorso è stato possibile identificare 2000 persone, controllare 650 autoveicoli, sottoporre a sequestro 700 gr di sostanza stupefacente riconducibile al tipo hashish e 60 gr di sostanza riconducibile al tipo cocaina; deferire all’A.G. in stato di libertà 26 soggetti per reati contro il patrimonio, la persona e per reati riconducibili allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché sottoporre ad arresto 7 soggetti di cui tre in esecuzione di ordine di carcerazione, uno per furto con strappo e tre in esecuzione di ordine di custodia cautelare in carcere quale aggravamento di precedente misura.

Inoltre, con provvedimento del Questore sono stati adottati 11 ammonimenti per violenza domestica e stalking e nr. 2 fogli di via obbligatori nei confronti di due soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

Con riferimento alla polizia amministrativa sono state acquisite 2690 istanze di rilascio passaporti e consegnati 2702 documenti.

Per ciò che invece concerne il contrasto all’immigrazione clandestina, sono stati eseguiti 12 accompagnamenti al Centro di permanenza per il Rimpatrio e adottati 22 ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

