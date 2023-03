Paura nella notte a Pergine, in fiamme un’auto ed un box esterno

Pubblicità

Pubblicità



Fiamme e paura nella notte: poco dopo la mezzanotte di oggi, giovedì 2 Marzo, è stato segnalato un incendio all’interno di un box garage esterno nelle vicinanze di un condominio a Pergine Valsugana.

A prendere a fuoco sarebbe stata una vettura che, secondo prime informazioni, aveva da poco subito qualche intervento di meccanica.

Le le fiamme sarebbero partite dal vano motore e rapidamente avrebbero avvolto l’intera vettura ed il box in cui si trovava.

Sul posto, per domare l’incendio, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Pergine. Per precauzione, sono state fatte evacuare per qualche ora le famiglie della palazzina.

Ingenti i danni a box e vettura. Gli accertamenti sono a carico dei carabinieri della compagnia di Borgo.