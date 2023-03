Misure cautelari per 6 persone ma erano in giro tranquillamente per Trento. Denunciate e arrestate

Pubblicità

Nei loro confronti erano state decise dal giudice delle misure cautelari, quali il collocamento presso una comunità e l’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.

I due però, entrambi sottoposti al collocamento presso le comunità sono stati individuati in centro storico a Trento vagare liberamente in spregio alle disposizioni su di essi gravanti e così quindi violando gli obbligo di custodia.

Situazione simile per altre 3 persone beccate dalla Squadra Mobile nell’atto di violare le più miti misure cautelari imposte quali il collocamento in casa. Una volta individuati e identificati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati tradotti in carcere.

Stessa sorte per il soggetto sottoposto ad obbligo di firma presso la Polizia giudiziaria che ha violato l’obbligo non presentandosi presso i locali Uffici e così non risultando ottemperante alle disposizioni.

Quest’ultimo si era reso responsabile del reato di resistenza al Pubblico Ufficio e porto abusivo di armi.

Nello specifico, durante un controllo presso il parco delle Albere, il soggetto si sottraeva alle richieste degli agenti di consegnare i documenti e nell’atto della perquisizione personale risultava in possesso ingiustificato di un coltello da cucina.

