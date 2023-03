Mezzolombardo: le foto di Andrea Contrini raccontano i castelli del Trentino

Pubblicità

Pubblicità



“Nel regno della notte: i castelli del Trentino tra paesaggio e leggenda” è il titolo del libro che Andrea Contrini presenterà questa sera, giovedì 2 marzo alle 20.30, in Sala Spaur a Mezzolombardo.

Sarà il fotografo roveretano, infatti, il protagonista del nuovo incontro della rassegna “Studi e approfondimenti tra natura e storia” organizzata dall’Associazione Castelli del Trentino.

Il volume mostra i castelli trentini in oltre un centinaio di originali scatti. Sono ritratti i più celebri, così come quelli scomparsi dalle carte geografiche ma conservati dai tempi. A caratterizzare il tutto anche una leggenda che presenta la storia e le caratteristiche del castello stesso.

Un invito a nozze, insomma, per l’associazione promotrice, che attraverso questo libro si trova indirettamente a raccontare anche la propria genesi.

Per caratterizzare ulteriormente il grande lavoro compiuto da Contrini, la presentazione è accompagnata dalla proiezione su schermo delle fotografie maggiormente rappresentative dei contenuti del volume stesso.

Un viaggio che parte dalle Valli del Noce per arrivare nella Valle dell’Adige, in Valsugana e su fino al Primiero: un viaggio ideale nei quattro angoli del Trentino, come sostenuto dall’autore in una recente intervista.

Pubblicità Pubblicità



Non si tratta, tra l’altro, dell’unico libro pubblicato dal relatore d’eccezione, in questi anni dedicatosi a diversi progetti fotografici, mirati soprattutto ad esplorare i territori e la loro storia, spaziando fra architettura e paesaggio.

«La valorizzazione del nostro patrimonio culturale si attua attraverso diverse vie – afferma il presidente dell’associazione Castelli del Trentino, Andrea Sommavilla -. Andrea Contrini utilizza la sua arte fotografica per comunicare in maniera particolare ciò che contraddistingue il nostro territorio e paesaggio: i Castelli del Trentino».

La serata, come di consueto, è valida ai fini dell’aggiornamento Iprase.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità