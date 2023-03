Ingressi gratuiti al METS-Museo etnografico trentino San Michele

Pubblicità

Il METS – Museo etnografico Trentino San Michele offre l’opportunità di entrare gratuitamente ogni prima domenica del mese, in questo caso il 5 marzo. Mercoledì 8 marzo l’ingresso è gratuito per le donne.

In queste due giornate il Museo permette di esplorare e scoprire la cultura e l’etnografia della regione alpina senza alcun costo.

Alla fine dell’inverno, il mese di marzo segna la ripresa delle attività agricole: riporto della terra, concimazione, aratura aprono una stagione impegnativa per la famiglia contadina, in un crescendo di fatiche che daranno respiro solo a novembre inoltrato.

E così, il percorso espositivo non poteva che iniziare con i lavori del campo, del prato e dell’orto: una grande sala che racconta la storia dell’agricoltura trentina, la principale attività economica in Trentino fino agli anni sessanta del Novecento. L’allestimento ha il sapore antico delle ampie case contadine d’un tempo e mostra gli attrezzi utilizzati per la fienagione, l’aratura, la semina, la mietitura, la trebbiatura, la coltivazione degli ortaggi.

All’ingresso della sala, una grande mappa del Trentino rende conto del mosaico colturale imposto al contadino dal difficile ambiente della montagna: un’agricoltura di sussistenza, segnata dalla frammentazione della proprietà, dalla varietà delle coltivazioni e dalla strettissima integrazione con l’allevamento di bovini, caprini e ovini. Un’integrazione imposta dalla necessità di sfruttare le vaste praterie di alta quota e le diffuse aree incolte, caratteristiche naturali dello spazio alpino.

Nonostante le profonde trasformazioni che l’economia trentina ha subito a partire dal secondo dopoguerra, l’agricoltura e l’allevamento rimangono ancora oggi parte integrante della cultura e dell’identità trentina e sono testimoni di una lunga e preziosa tradizione che merita di essere conosciuta e valorizzata.

In occasione della giornata internazionale della donna, l’8 marzo, il METS – Museo etnografico trentino San Michele aderisce alla proposta del Ministero della Cultura e offre l’ingresso gratuito alle donne.

Come per ogni altro giorno dal martedì alla domenica, il museo è aperto dalle 10:00 alle 18:00. Il METS vuole celebrare la giornata internazionale della donna offrendo questo regalo alle donne rendendo così omaggio alle loro realizzazioni e contributi nella società e nella cultura.