Il Ministro della Salute Schillaci incontra Fugatti: «Stop ai medici gettonisti»

Primo incontro ufficiale ieri a Roma tra il ministro della Salute Orazio Schillaci e il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti insieme all’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana. Sul tavolo la carenza di medici e la richiesta della dotazione alle guardie forestali dello spray anti orso.

“Ho trovato nel ministro una persona attenta e interessata ad ascoltare le problematiche del Trentino“, il commento a caldo del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti al termine del primo incontro con il nuovo ministro della Salute Orazio Schillaci.

“Abbiamo illustrato al ministro il sistema sanitario Trentino, la Scuola di Medicina e il modello organizzativo aziendale – ha spiegato l’assessore Segnana – e il ministro si è detto interessato al lavoro che sta facendo il Trentino per garantire i servizi ai cittadini”.

Il Presidente e l’assessore hanno poi affrontato con il ministro il tema dell‘organizzazione sanitaria. “In merito alla carenza di medici che porta molte strutture a ricorrere all’utilizzo di ‘medici a gettone’ o ‘su chiamata’, quello che vediamo – ha spiegato il ministro – è il risultato di una politica che negli anni ha fatto ammettere pochi studenti ai corsi di laurea in Medicina.

Uno dei primi atti che ho fatto da ministro è stato quello di mandare i Nas a verificare la situazione dei medici gettonisti, che rappresenta una anomalia che abbiamo subito preso in esame. Trovo inaccettabile che in uno stesso ospedale ci sia chi percepisca il triplo di chi è assunto. Sicuramente interverremo con provvedimenti legislativi“.

Il Presidente ha poi presentato al ministro la richiesta per consentire ai forestali l’utilizzo dello spray anti orso come strumento di difesa da eventuali attacchi come già avviene in Canada. Il ministro ha assicurato che promuoverà quanto prima ulteriori verifiche prima di dare un parere. Al termine dell’incontro Schillaci è stato invitato a Trento in occasione del Festival dell’Economia.

